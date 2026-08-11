El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se prepara para ampliar a nivel nacional el uso de cámaras corporales entre los oficiales y agentes que realizan labores operativas. La agencia prevé completar la distribución de estos dispositivos antes de que termine agosto de 2026, una medida que hará que determinadas intervenciones migratorias queden registradas en audio y video. La política establece además cuándo deberán activarse las cámaras y en qué situaciones los agentes tendrán que mantenerlas encendidas durante sus actuaciones.

¿Cuándo comenzará el uso de las cámaras corporales de ICE?

ICE prevé completar el despliegue nacional de las cámaras corporales antes de que termine agosto de 2026. El anuncio fue realizado por el director interino de la agencia, David J. Venturella, quien señaló que todos los oficiales y agentes que trabajan en el terreno deberán contar con estos dispositivos.

La implementación no significa que las cámaras tengan que permanecer encendidas durante toda la jornada. La política de ICE establece que deben utilizarse durante determinadas “actividades de cumplimiento” y que los agentes deben activarlas tan pronto como sea posible al comienzo de esas intervenciones.

El dispositivo debe permanecer activo durante la actuación y desactivarse cuando la actividad haya concluido y la escena se encuentre asegurada, de acuerdo con la directiva de la agencia.

ICE grabará determinadas detenciones y operativos migratorios. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué operativos de ICE deberán ser grabados?

Las nuevas reglas contemplan distintas situaciones en las que los oficiales y agentes deberán utilizar las cámaras corporales para registrar sus interacciones con el público.

Operativo o intervención ¿Debe utilizarse la cámara? Arrestos realizados en la comunidad Sí Ejecución de órdenes de arresto Sí Ejecución de órdenes de registro o remoción Sí Determinados cacheos durante detenciones breves Sí Respuesta a determinadas emergencias Sí Interacciones con el público durante estas actividades Sí, cuando formen parte de la intervención

La directiva busca que las cámaras permitan documentar acontecimientos, acciones, condiciones e interacciones durante las actividades de cumplimiento de la ley. ICE sostiene que el sistema puede contribuir a la seguridad, la rendición de cuentas y la transparencia de sus operaciones.

¿Cuándo deberán encender la cámara los agentes?

La regla establece que los agentes deberán activar el dispositivo al comienzo de una actividad de cumplimiento, tan pronto como sea posible. No se trata, por tanto, de una grabación continua de todo lo que hace un funcionario durante su turno.

Una vez iniciada la intervención que está comprendida por la política, la cámara deberá permanecer activa hasta que finalice la actividad. Esto permitirá disponer de un registro audiovisual de parte de la actuación y de las interacciones que se produzcan durante ella.

Además, cuando un agente esté obligado a utilizar la cámara y no lo haga, deberá justificar por escrito el motivo, salvo que se encuentre dentro de una de las excepciones previstas por la normativa.

¿En qué situaciones no se podrán utilizar las cámaras?

La política también establece circunstancias en las que los agentes deberán mantener los dispositivos apagados. Entre ellas se encuentran determinadas operaciones encubiertas y los contactos con informantes confidenciales.

También existen restricciones relacionadas con determinadas actividades de vigilancia, vuelos comerciales y actuaciones desarrolladas en tribunales o centros de salud.

La directiva contempla además límites para evitar que las cámaras sean utilizadas únicamente con el propósito de registrar protestas políticas u otras actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Por ello, el nuevo sistema no supone que cada interacción entre un agente de ICE y una persona vaya a quedar necesariamente grabada. La obligación depende del tipo de actuación y de las circunstancias específicas de cada operativo.

ICE establece cuándo sus agentes deberán activar las cámaras. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

¿Las grabaciones de ICE serán públicas?

El hecho de que una intervención quede registrada no significa que las imágenes vayan a difundirse automáticamente al público. Las grabaciones podrán utilizarse como documentación de las actuaciones y como material para investigaciones o procedimientos.

La política contempla mecanismos especiales de revisión para determinados incidentes graves, incluidos casos relacionados con una muerte bajo custodia o una lesión corporal grave. Sin embargo, la divulgación puede estar sujeta a restricciones cuando pueda afectar una investigación, revelar información protegida o comprometer la privacidad de las personas involucradas.

Así, agosto de 2026 representa el periodo clave para la expansión nacional de las cámaras corporales de ICE. La principal novedad será que, conforme los agentes reciban los dispositivos y se implemente el sistema, determinadas detenciones, arrestos, órdenes y otras intervenciones deberán quedar registradas desde el inicio de la actuación hasta su conclusión, siempre que no exista una excepción contemplada por la propia política.

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