El debate sobre la política migratoria en Estados Unidos vuelve a encenderse, esta vez lejos de la frontera sur y de los titulares habituales sobre Texas o Arizona, y se instala en pleno corazón del oeste del país: Utah. En medio de un clima político marcado por elecciones, operativos de ICE en barrios con alta presencia latina y una sensación de incertidumbre constante entre muchas familias inmigrantes —desde quienes trabajan en construcción y limpieza hasta quienes manejan camiones o atienden en restaurantes—, la adquisición de una enorme propiedad industrial en el oeste de Salt Lake City por parte del gobierno federal ha prendido las alarmas. Se trata de una operación millonaria que, según temen autoridades locales, activistas y vecinos de comunidades hispanas de la zona, podría transformarse en un nuevo centro de detención para indocumentados dentro de una ciudad que en los últimos años se ha presentado como relativamente más amigable.

La adquisición ha despertado preocupación entre autoridades locales, líderes políticos y organizaciones comunitarias que trabajan con migrantes en el Valle de Salt Lake. Aunque el objetivo oficial del inmueble no ha sido confirmado públicamente, diversos reportes indican que la instalación podría terminar bajo la administración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la agencia encargada de las detenciones y deportaciones dentro del país, bien conocida por muchas familias latinas desde Los Ángeles hasta Nueva York.

Un grupo de tres agentes de ICE durante un descanso de sus labores cotidianas (Foto: ICE)

UNA COMPRA MILLONARIA EN EL OESTE DE SALT LAKE CITY

Para entender la dimensión del tema, conviene empezar por los números y la geografía. Según registros del condado de Salt Lake, la propiedad fue adquirida el miércoles por aproximadamente US$145,4 millones por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), organismo que supervisa al ICE y que en los últimos años ha ampliado su infraestructura en varias regiones lejos de la frontera.

El terreno tiene 24,9 acres y se ubica en 6020 W. 300 South, una zona industrial cercana al Aeropuerto Internacional de Salt Lake City y justo al sur de la Interstate 80, una vía por la que a diario se mueven trabajadores latinos que viven en el west side de la ciudad. En el lugar existe un gran almacén de aproximadamente 833.000 pies cuadrados, lo que lo convierte en una infraestructura lo suficientemente grande como para adaptarse a distintos usos federales: desde bodegas logísticas hasta, potencialmente, un enorme centro de detención.

Datos clave de la propiedad:

Característica Detalle Ubicación 6020 W. 300 South, Salt Lake City Superficie del terreno 24,9 acres Tamaño del edificio cerca de 833.000 pies cuadrados Precio de compra US$145,4 millones Agencia compradora DHS / ICE Cercanía A pocos kilómetros del aeropuerto

El inmueble fue vendido por una entidad llamada RREEF CPIF 6020 W 300 S, una compañía registrada en Delaware con oficinas en Chicago, lo que limita el acceso público a información sobre sus propietarios y añade otra capa de opacidad a una operación que ya genera desconfianza entre residentes y líderes comunitarios.

Esta es la propiedad que ICE ha adquirido en Salt Lake City (Foto: Google Maps)

¿PODRÍA CONVERTIRSE EN UN CENTRO DE DETENCIÓN?

Aunque los documentos oficiales no detallan el propósito de la compra, reportes de medios como The New York Times señalan que el ICE ha estado adquiriendo instalaciones en distintos puntos del país con el objetivo de convertirlas en centros de detención para inmigrantes, a menudo en zonas industriales alejadas de los barrios residenciales pero muy conectadas a autopistas y aeropuertos.

Esto es precisamente lo que preocupa a autoridades locales en Salt Lake City. Desde la alcaldía se ha indicado que están recopilando información para entender qué planes existen para el lugar y cuáles podrían ser sus impactos en la comunidad, especialmente en los vecindarios del west side donde viven muchas familias hispanas de primera y segunda generación.

Andrew Wittenberg, portavoz de la alcaldesa Erin Mendenhall, explicó que la ciudad está evaluando la situación y recordó que la alcaldesa ha dejado clara su postura: considera que este tipo de instalaciones no debería instalarse dentro de la ciudad y que Salt Lake debe seguir siendo un lugar más seguro para quienes ya enfrentan miedo a redadas y detenciones.

Como ya se había informado antes, ICE está adquiriendo propiedades para convertirlas en centros de detención (Foto: AFP)

REACCIONES POLÍTICAS Y PREOCUPACIÓN COMUNITARIA

Las críticas no han tardado en llegar desde distintos frentes del ámbito local. La alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, afirmó sentirse profundamente preocupada ante la posibilidad de que el edificio se convierta en un enorme centro de detención administrado por el ICE, especialmente en una región donde la población latina ha crecido y se ha consolidado en las últimas décadas.

La concejala Eva López Chávez, una de las voces que con más frecuencia aborda temas de equidad y migración en el área, también calificó el desarrollo como “alarmante” y pidió a la delegación del Congreso de Utah en Washington investigar la transacción y exigir transparencia sobre el futuro del sitio, algo que muchas organizaciones inmigrantes también reclaman cuando organizan juntas comunitarias y reuniones en iglesias o centros culturales.

Entre los puntos que más inquietan a los opositores están:

El posible aumento de operativos migratorios en la región.

El impacto en comunidades inmigrantes del oeste de la ciudad.

Las condiciones dentro de centros de detención similares en otras partes del país.

Para muchas familias hispanas, que ya viven con la costumbre de revisar dos veces el camino al trabajo o a la escuela por miedo a encontrarse con retenes o agentes federales, la idea de un gran centro de detención a pocos minutos de sus hogares revive recuerdos de redadas masivas en otros estados.

UN DEBATE QUE YA HABÍA COMENZADO

Esta compra revive una discusión que empezó meses atrás. A principios de año circularon rumores de que otro almacén en la zona oeste de la ciudad —ubicado en 1197 N. 6880 West— podría convertirse en un centro de detención con capacidad para hasta 7,500 personas, una cifra que llamó la atención de activistas, abogados de inmigración y líderes religiosos que trabajan con la comunidad latina.

En ese caso, el propietario, la empresa inmobiliaria The Ritchie Group, aseguró públicamente que no tenía planes de vender o arrendar el inmueble al gobierno federal. Finalmente, esa propiedad no fue la adquirida por el ICE, pero el debate ya había movilizado a activistas y residentes, con reuniones vecinales, cartas a representantes en el Congreso y campañas en redes sociales en inglés y en español.

Ahora, con la compra confirmada de este nuevo inmueble por parte del DHS, muchos sienten que aquella preocupación no era exagerada, sino una advertencia temprana de lo que podría estar por venir en el Valle de Salt Lake.

¿QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR PARA LOS INMIGRANTES?

Si el proyecto finalmente se concreta, el nuevo centro podría cambiar la dinámica migratoria en la región de Utah y en estados cercanos del oeste del país. Este tipo de instalaciones suele funcionar como puntos de detención temporal mientras las autoridades migratorias procesan casos de deportación o audiencias judiciales, a veces durante semanas o meses.

En términos prácticos, esto podría implicar:

Más detenciones en la región oeste de Estados Unidos.

Traslados más cortos para personas arrestadas en estados cercanos.

Procesos migratorios centralizados en una instalación de gran tamaño.

Al mismo tiempo, organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que los centros de detención pueden generar impactos sociales y familiares profundos, especialmente en comunidades con alta población migrante. En ciudades de todo el país, desde Houston hasta Atlanta, se han documentado casos de niños que se quedan de un día para otro sin uno de sus padres, de trabajadores que desaparecen de sus empleos tras un operativo y de familias que dependen de redes de apoyo en iglesias, consulados y grupos comunitarios para sobrevivir.

En Salt Lake City, donde muchos latinos trabajan en construcción, servicios, logística y el sector hotelero, la presencia de un gran centro de detención podría aumentar el miedo a salir, manejar o incluso participar en actividades comunitarias, según temen activistas y líderes religiosos que ya acompañan a personas en procesos con ICE y en cortes de inmigración.

Por ahora, lo único confirmado es la compra del terreno y del gigantesco almacén. Pero mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos guarda silencio sobre sus planes definitivos, en Salt Lake City el debate apenas comienza. Y para muchas familias inmigrantes —incluyendo a quienes llevan años pagando impuestos, con hijos nacidos en Estados Unidos y una vida construida entre la escuela, el trabajo y la iglesia—, el resultado de esta decisión podría marcar una diferencia importante en su vida diaria, en su sensación de seguridad y en el futuro de la comunidad latina en Utah.

Un agente de ICE durante un descanso de sus labores cotidianas (Foto: ICE)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!