A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se realizará un pago de emergencia de salarios al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), no significa que los agentes de ICE abandonarán los aeropuertos; al contrario, se mantendrán en estos terminales aéreos hasta confirmarse que la operatividad se restaure con normalidad. Ante esta adicional labor que realizan, probablemente tienes la duda de cuánto perciban mensualmente estas autoridades migratorias. Para resolver esta duda, te invito a leer la siguiente nota.

Hasta el momento, no existe una aprobación por parte del congreso respecto a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta situación ha ocasionado que distintas agencias suspendan temporalmente sus servicios desde hace más de un mes, perjudicando notoriamente a sus empleados que no perciben sueldo alguno.

Por esa razón, el mandatario Trump tomó la decisión de enviar a los agentes de ICE a suplir las labores del personal de la TSA ; ésta no ha sido bien recibida por aquellos extranjeros que necesitan realizar viajes desde este país.

Por orden de Donald Trump, los agentes del ICE realizan funciones en los interiores de los aeropuertos de EE.UU. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

ICE, una agencia beneficiada por la Administración Trump

Desde que la actual administración asumió el mando de este país, se ordenó a los agentes federales que recorran las distintas calles con el propósito de detener a cualquier extranjero que no cuente con documentación legal. Sin embargo, la agencia ha recibido duras críticas por su accionar, ya que suele usar la fuerza excesiva para arrestar a un inmigrante.

Estos “operativos exitosos” se relacionan al presupuesto millonario que recibió la agencia por parte del gobierno federal. De esa manera, los agentes pueden realizar sus respectivas funciones sin preocuparse del sueldo que recibirán; además, cuentan con una tecnología de punta que les permite llevar a cabo eficazmente sus intervenciones.

Diariamente, los agentes de ICE realizan operativos en cada parte de EE.UU. con un propósito: detener a inmigrantes ilegales. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

A cuánto asciende el salario de un agente de ICE

Debes saber que los sueldos varían según los puestos, los programas y las unidades dentro de ICE , pero suelen ser muy atractivos para cualquier ciudadano del territorio estadounidense, pues se tratan de montos sumamente elevados.

Desde enero del 2026, entraron en vigor los nuevos salarios para esta agencia, que se rigen en la escala federal GS. Entonces, un personal de ICE puede recibir entre $22,584 y los $164,301.

No sería lo único llamativo; la agencia también ofrece múltiples beneficios, tales como seguro médico, dental, oftalmológico, de vida y de cuidado a largo plazo. Además, el personal puede acceder a un plan de jubilación, cuenta de gastos flexibles, horarios flexibles, teletrabajo, entre otros.

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