Si bien diariamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está realizando operativos que terminan con la detención de decenas de inmigrantes indocumentados, esto no sería suficiente para la actual administración. Por lo tanto, se tiene en consideración la contratación de los famosos ‘cazarrecompensas’.

Esto se pudo conocer con los documentos obtenidos por The Intercept. Según los reportes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está planificando adquirir los servicios de empresas privadas a fin de localizar y rastrear a los extranjeros.

Entonces, si estos denominados ‘cazarrecompensas’ son capaces de capturar, al menos, un inmigrante en el transcurso de cada jornada y ponerlos a disposición de ICE, como resultado obtendrían un cuantioso pago.

Estos fuertes rumores han ocasionado que distintos defensores de inmigrantes e incluyendo algunos congresistas manifiesten su rechazo, pues alegan que esta iniciativa no solo seguirá fomentando la violencia, sino que se le brindaría a estas empresas “paquetes de información” de miles de inmigrantes.

“Están queriendo legalizar lo atrasado, o sea, lo que se hizo en el pasado, para legalizado ahora. El uso de los ‘cazarrecompensas lo han hecho, me imagino, que siempre”, expresó Francisco Moreno, portavoz del COFEM, a Telemundo.

DHS niega la contratación de ‘cazarrecompensas’

Ante estos reportes emitidos, el DHS negó rotundamente que se ejecute esta iniciativa, argumentando que los esfuerzos de los agentes federales de inmigración han sido excelentes, ya que más de medio millón de inmigrantes han sido expulsados de Estados Unidos.

Es importante mencionarte que ICE es la agencia con mayor presupuesto federal, como parte del esfuerzo por capturar y deportar a inmigrantes que no cuenten con documentos legales.

