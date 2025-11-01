Con la voz entrecortada por la emoción, María Priego pidió que su esposo, Alejandro Juárez, pueda regresar pronto a casa después de haber sido deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en septiembre. La mujer asegura que la ausencia de Juárez está afectando a sus cuatro hijos.

“Esperemos que lo tengamos por aquí pronto porque de verdad nos hace demasiada falta. Él es quien aportaba todo para la casa, y a mis hijos les hace demasiada falta; ellos se ponen a llorar cada vez que llegan de la escuela y no lo ven en la casa”, declaró María a Noticias Telemundo.

Juárez, de 39 años, trabajó durante años en un club de golf de la organización Trump en Nueva York, pero en septiembre fue detenido por agentes de ICE. Sin pasar por audiencia judicial alguna, fue subido a un avión y trasladado hasta un puerto de entrada en Texas, desde donde lo obligaron a regresar a México.

ICE reconoció que Alejandro Juárez fue deportado a México por error tras ser colocado en un avión equivocado. | Crédito: Noticias Telemundo

Su historia fue revelada por The New York Times, destacando que Alejandro cruzó ilegalmente la frontera desde México hace 22 años y construyó una familia que tuvo que dejar atrás debido a un error de las autoridades migratorias.

Según explicó el propio Juárez, nunca tuvo la oportunidad de impugnar su deportación ante un juez: los agentes lo trasladaron a Texas, le retiraron las ataduras de brazos y piernas, le devolvieron su teléfono, cinturón y documentos, y lo obligaron a cruzar la frontera hacia México.

“Se suponía que iba a ser trasladado en un vuelo a otra instalación de ICE para una audiencia en octubre, pero en su lugar fue llevado a México”, indicó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, a Noticias Telemundo.

La familia de Alejandro Juárez culpa a ICE por haberlos separado y ruega que el padre pueda volver con ellos a Nueva York. | Crédito: Noticias Telemundo

Las autoridades migratorias han señalado que podrían facilitar su regreso a Estados Unidos, aunque Juárez permanecería bajo custodia de ICE y continuaría su proceso legal, que de todas formas podría terminar en deportación.

Mientras tanto, su esposa y sus hijos permanecen en Nueva York, luchando para que la situación se resuelva. Todos sus hijos, de 10, 12, 16 y 20 años, son ciudadanos estadounidenses, y el mayor incluso presta servicio en la Infantería de Marina en California. María, por su parte, sigue con los trámites para obtener su residencia permanente.

