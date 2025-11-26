Las autoridades federales de inmigración detuvieron en Massachusetts a Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La detención ocurrió en la ciudad de Revere, donde, según el Departamento de Seguridad Nacional, Ferreira habría permanecido en el país pese a que su visa de turista venció en junio de 1999.

Ferreira es madre de un niño de 11 años junto a Michael Leavitt, hermano mayor de la portavoz presidencial.

Al hablar con la cadena WMUR de New Hampshire, Michael afirmó: “La única preocupación siempre ha sido la seguridad, el bienestar y la privacidad de mi hijo”.

Una fuente cercana aseguró, además, que Ferreira y Karoline Leavitt no se hablan desde hace muchos años.

El padre del menor, Michael Leavitt, dijo que su principal preocupación es el bienestar de su hijo. (Foto: Bruna Ferreira / Facebook)

De acuerdo con esa fuente, el menor vive con su padre en New Hampshire desde que nació y nunca llegó a residir con su madre.

Aunque Ferreira llegó a Estados Unidos cuando era niña, se reportó que alguna vez fue arrestada bajo sospecha de agresión; sin embargo, no aparecen cargos a su nombre en los registros judiciales públicos del estado.

Actualmente, Ferreira se encuentra retenida en el South Louisiana ICE Processing Center, mientras avanza su proceso de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló: “Ella ingresó a EE. UU. con una visa de turista B2 que requería que abandonara el país antes del 6 de junio de 1999. Actualmente está en proceso de expulsión. Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, todas las personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación”.

Su abogado, Todd Pomerleau, rechazó la versión oficial, afirmando que su clienta estaba protegida por el programa DACA.

El abogado de Ferreira asegura que su patrocinada tiene estatus legal bajo la modalidad DACA y que no posee historial criminal. (Foto: Bruna Ferreira / Facebook)

“Ella está en proceso de obtener su tarjeta de residencia y fue arrestada de manera abrupta, apartada de su hijo pequeño justo antes de Thanksgiving”, declaró el letrado según WCVB.

Asimismo, negó que Ferreira estuviera envuelta en un acto delictivo: “Bruna no tiene ningún antecedente penal. No sé de dónde sale eso. Que nos muestren la prueba. Ella no es una criminal ni una inmigrante ilegal peligrosa”.

Pomerleau añadió que el hijo de Ferreira no ha podido hablar con ella desde su arresto.

“Solo estoy tratando de sacarla de la cárcel. Ella no debería estar presa, a horas de distancia de su familia y de la vida de su hijo. Es una gran mamá, y por lo que escuché, creo que él ha sido un buen padre”, dijo sobre Michael Leavitt.

La inmigrante permanece detenida en Luisiana mientras continúa su proceso de deportación. (Foto: X @DHSgov)

Como se sabe, las autoridades intensificaron una campaña nacional de deportaciones tras el cambio de gobierno.

En medio de esta complicada situación, familiares de Ferreira crearon una recaudación en GoFundMe, afirmando que ella llegó al país en 1998 y cumplió con todos los requisitos legales.

En 2014, cuando Michael Leavitt ganó un millón de dólares en un concurso de DraftKings, Ferreira comentó al Eagle-Tribune: “Necesito que arreglen las luces de la parte trasera de mi auto. Y necesitamos una lámpara para el cuarto de mi hijo. Aparte de eso, no necesitamos mucho. Tenemos salud. Tenemos un lindo condominio. Realmente somos afortunados”.

Qué hacer si me detiene ICE

Si ICE te detiene, tu principal derecho es permanecer en silencio. No respondas preguntas sobre tu estatus migratorio, lugar de nacimiento o cómo entraste al país. Di firmemente: “Ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y necesito un abogado“. No firmes ningún documento sin asesoría legal.

Si los agentes están en tu casa, no abras la puerta a menos que muestren una orden de arresto firmada por un juez federal (no basta una orden de ICE). Si eres detenido, solicita y anota el nombre, placa e identificación del agente. Muestra tu identificación, pero no mientas sobre tu identidad.

Contacta de inmediato a un abogado de inmigración o a un familiar que lo haga por usted. El abogado es crucial para determinar sus opciones legales, solicitar fianza o pelear tu caso.

