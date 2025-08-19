El caso de Gregorio Córdova Murrieta, un mexicano de 48 años originario de Teziutlán, Puebla, ha despertado sorpresa en Estados Unidos. En junio pasado, fue detenido en Hawái por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el cargo de reingreso ilegal al país. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la detención en sí, sino el método utilizado para localizarlo.

Localizado a través de envíos de dinero

De acuerdo con documentos judiciales, ICE utilizó información proveniente de una empresa de transferencias de dinero. Según reportó el diario Star-Advertiser, esa compañía identificó a Córdova en 11 operaciones realizadas entre 2021 y mayo de 2024, todas con un pasaporte mexicano y con la misma dirección: Kaulainahee Place, en Aiea, condado de Honolulú.

Con esos datos, el 15 de junio agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) montaron vigilancia frente a la vivienda. Al observar a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, confirmaron su identidad y procedieron al arresto.

ICE arrestó en Hawái a Gregorio Córdova tras rastrear las remesas que enviaba a México. | Crédito: AP Foto/Alex Brandon / Alex Brandon

¿Un nuevo método de ICE para arrestar inmigrantes?

Expertos citados por el medio Civil Beat consideran que este podría ser el primer caso en el que datos de remesas se usan para aplicar leyes de inmigración. Explican que el acceso se dio a través de una base de datos administrada por el Centro de Análisis de Registros de Transacciones (HSI), donde empresas comparten información sobre transferencias.

“Es algo preocupante, porque no habíamos visto que se usara para casos de entrada o reingreso ilegal”, señaló Daniel Werner, abogado de Just Futures Law, firma que ahora busca bloquear el acceso del gobierno a esos registros.

El momento de la detención

La prometida del mexicano, Grace Pérez Parra, relató que Córdova se dio cuenta de la presencia de ICE gracias a las cámaras de seguridad. Al abrir la puerta, los agentes le mostraron una orden judicial y lo esposaron.

“Me dijo: ‘mamá, no te preocupes’. Luego me besó y se lo llevaron”, recordó conmovida.

Según Pérez, las remesas de su pareja habían servido durante años para sostener a sus cinco hijos. En los últimos tiempos, el dinero se destinaba principalmente al cuidado de sus padres ancianos y de su hija menor.

El caso genera debate por el uso inusual de datos financieros en operativos migratorios. | Crédito: Facebook / ICEgovEspanol

La defensora pública Jacquelyn Esser explicó que Córdova no tiene historial criminal más allá del cargo de reingreso indocumentado. Su prometida lo describió como “un hombre trabajador y sincero, que siempre pagó impuestos y nunca tuvo problemas con la ley”.

Córdova se declaró culpable con el objetivo de acelerar su regreso a México, motivado principalmente por el deseo de visitar a sus padres enfermos. La sentencia se dará a conocer el próximo 9 de septiembre.

