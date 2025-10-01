La detención de ICE a un padre con Green Card en Estados Unidos ha generado indignación en Nueva Jersey y en la comunidad dominicana. Se trata de Heury Gómez, de 43 años, quien llevaba dos décadas viviendo en el país y era el único cuidador de su hijo Noah, un joven de 18 años con necesidades médicas profundas que requieren atención especializada diaria.

Según informó su familia, agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) lo detuvieron el pasado 5 de agosto en el aeropuerto de Newark, cuando regresaba de un breve viaje a México.

Gómez había decidido tomar unos días de descanso por su cumpleaños, después de una larga y agotadora batalla legal por la custodia de su hijo.

La familia de Gómez cuestiona que ICE use una condena de 2017 para justificar su detención. | Crédito: Carolina Zapata / GoFundMe

El plan era reincorporarse inmediatamente para recibir un entrenamiento médico que le permitiera encargarse por completo de los cuidados de Noah. Sin embargo, lo que esperaba ser un reencuentro fue interrumpido por su arresto.

La agencia migratoria justificó la detención en base a una condena de 2017 por intento de asalto en tercer grado e intento de hurto menor. No obstante, la familia asegura que Gómez siempre ha defendido su inocencia y que ese episodio “nunca ha definido quién es, ni debería ser usado ahora para separarlo de su hijo”.

Tras ser retenido en el aeropuerto por más de 30 horas, Gómez fue trasladado a un centro de detención en Michigan, específicamente al North Lake Correctional Facility, de acuerdo con documentos de ICE revisados por Newsweek.

La situación ha golpeado con fuerza a su hijo Noah, ciudadano estadounidense, quien depende por completo de la asistencia de su padre. En una página de GoFundMe creada para financiar su defensa legal, los familiares describen el caso como un “cruel revés” para ambos, destacando que Gómez obtuvo la custodia completa después de una larga disputa y que ha cumplido con sus responsabilidades como padre.

Su prima, Carolina Zapata, relató al medio local AMNY que los agentes de ICE lo apartaron en el aeropuerto, lo interrogaron y le informaron que debía permanecer detenido hasta presentarse ante un juez, sin dar mayores explicaciones. “Mi corazón se hundió, porque ya sabía lo que eso probablemente significaba”, declaró.

| Crédito: David Dee Delgado / Getty Images / David Dee Delgado

Zapata también mencionó que Gómez permaneció sentado en una silla durante más de 30 horas en el aeropuerto antes de ser trasladado, y que, al hablar con él por teléfono, notó que su ánimo estaba muy bajo.

Gómez ha trabajado durante años como portero nocturno en la New School University, en Nueva York, y posee estatus de residente permanente legal (Green Card). Su familia insiste en que no representa un riesgo y que su prioridad siempre ha sido garantizar el bienestar de su hijo.

