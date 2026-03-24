Las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos se han convertido en una escena cada vez más común en los últimos días, impulsadas por la escasez de personal tras el cierre parcial del gobierno y los retrasos salariales que afectan a trabajadores clave de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En medio de esta crisis, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido desplegados en algunas terminales con la intención de aliviar la congestión. Sin embargo, la medida ha generado dudas entre expertos y viajeros, quienes cuestionan si realmente podrán contribuir a agilizar los controles o si su presencia responde más a una solución temporal que a un cambio efectivo en el sistema aeroportuario.

Una medida urgente, pero limitada

El despliegue de agentes migratorios busca mitigar el impacto de la falta de personal en los puntos de control de seguridad. No obstante, existe un problema clave: los agentes del ICE no están capacitados en seguridad aérea, lo que limita considerablemente su capacidad de intervención directa en los procesos más críticos.

A pesar de que se les ha visto cerca de las filas y zonas de control, hasta ahora no han inspeccionado pasajeros ni operado equipos de seguridad. En varios aeropuertos, las filas continúan extendiéndose durante horas, lo que evidencia que la medida aún no logra resultados concretos.

La presencia de ICE no reemplaza la capacitación especializada de la TSA en controles de seguridad. | Crédito: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

¿Qué pueden hacer realmente los agentes del ICE?

Expertos del sector coinciden en que el rol del ICE es, en el mejor de los casos, complementario. Keith Jeffries, exjefe de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, señaló a Los Angeles Times que sustituir a personal especializado con agentes migratorios es una “solución imperfecta”.

Según explica, tareas como operar sistemas de rayos X, revisar equipaje o realizar cacheos requieren una formación extensa que los agentes del ICE no poseen. Este entrenamiento incluye semanas o incluso meses de preparación, lo que hace inviable que puedan asumir esas funciones de manera inmediata.

En ese sentido, el gobierno ha planteado que podrían encargarse de tareas secundarias, como la gestión de filas o los carriles de salida de pasajeros, permitiendo que los agentes de la TSA se concentren en la seguridad.

Una ayuda que no resuelve el problema de fondo

Analistas como Zach Griff consideran que, aunque cualquier apoyo puede ser útil en momentos de crisis, el despliegue del ICE no representa una solución real al problema estructural. La revisión de equipaje, considerada el núcleo del sistema de seguridad aeroportuaria, sigue siendo una tarea altamente especializada que no puede delegarse fácilmente.

Además, la capacitación de los agentes del ICE está orientada a otras áreas, como la aplicación de leyes migratorias o investigaciones criminales, lo que los aleja del perfil necesario para operar en controles aeroportuarios.

Tensiones y polémica en los aeropuertos

Más allá de su limitada capacidad operativa, la presencia del ICE en los aeropuertos también genera inquietud. La agencia ha estado en el centro del debate por sus tácticas de control migratorio, lo que podría aumentar la tensión entre los viajeros.

Algunos expertos advierten que su presencia podría atraer manifestaciones o generar incomodidad, especialmente en un contexto donde el control migratorio es un tema sensible. Incluso se ha planteado la posibilidad de que los aeropuertos se conviertan en espacios para operativos migratorios, lo que incrementa la preocupación.

El propio gobierno ha dado pocos detalles sobre las funciones específicas de estos agentes, lo que contribuye a la incertidumbre.

ICE y TSA trabajan juntos, aunque persisten dudas sobre la efectividad de esta medida. | Crédito: David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP / David Grunfeld

El trasfondo político de la crisis

El problema de las largas filas no se limita a la falta de personal, sino que está directamente relacionado con el estancamiento político en el Congreso. La falta de aprobación del presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha provocado retrasos en los pagos a empleados de la TSA, agravando la escasez de trabajadores.

En este contexto, el uso del ICE se percibe como una medida de contingencia más que como una solución sostenible. De hecho, líderes políticos han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener tanto en la seguridad como en la experiencia de los pasajeros.

La única solución a largo plazo

Especialistas coinciden en que no hay sustituto para un sistema plenamente financiado y con personal capacitado. Resolver el conflicto presupuestario y restablecer el pago a los trabajadores de la TSA es, según expertos, la única forma real de normalizar la situación en los aeropuertos.

Mientras tanto, la presencia del ICE seguirá siendo vista como un intento de contener una crisis que, por ahora, no parece tener una solución inmediata.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!