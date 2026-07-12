La política migratoria de la administración de Trump se ha vuelto cada vez más dura. Con el objetivo de detener y deportar a inmigrantes sin estatus legal, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen realizando operativos en distintos puntos del país, aunque en muchos casos son más selectivos y se combinan con inspecciones de documentos, en lugar de grandes redadas masivas. Estos procedimientos pueden ocurrir de forma sorpresiva y suelen incluir la revisión de papeles y la búsqueda de personas que no tengan autorización para trabajar en Estados Unidos. A continuación, te contamos cuáles son las industrias donde suelen presentarse con más frecuencia.

SECTORES LABORALES DONDE ICE REALIZA MÁS OPERATIVOS E INSPECCIONES

ICE suele concentrar sus redadas e inspecciones laborales en sectores con mucha mano de obra, subcontratación y alta presencia de trabajadores inmigrantes, especialmente indocumentados. Entre las industrias más vigiladas están:

Agricultura y procesamiento de alimentos: granjas, lecherías, empacadoras, plantas avícolas, procesadoras de carne y otras empresas de la cadena alimentaria han sido históricamente escenarios frecuentes de operativos.

granjas, lecherías, empacadoras, plantas avícolas, procesadoras de carne y otras empresas de la cadena alimentaria han sido históricamente escenarios frecuentes de operativos. Construcción: obras con contratistas y subcontratistas, proyectos de infraestructura y construcción residencial o comercial, donde suele haber trabajadores temporales y verificación de documentos más compleja.

obras con contratistas y subcontratistas, proyectos de infraestructura y construcción residencial o comercial, donde suele haber trabajadores temporales y verificación de documentos más compleja. Restaurantes y servicios de comida: cocinas, restaurantes, bares, cadenas de comida rápida y otros negocios de preparación y servicio de alimentos.

cocinas, restaurantes, bares, cadenas de comida rápida y otros negocios de preparación y servicio de alimentos. Hoteles, turismo y limpieza: hoteles, moteles, servicios de limpieza y mantenimiento, lavanderías y empresas de servicios para el sector turístico.

hoteles, moteles, servicios de limpieza y mantenimiento, lavanderías y empresas de servicios para el sector turístico. Manufactura y fábricas: plantas industriales, fábricas de muebles, textiles y otros productos, especialmente cuando hay sospechas de uso de documentos falsos o robo de identidad.

En estas industrias, las acciones de ICE pueden ir desde auditorías de formularios I‑9 y visitas programadas hasta operativos sorpresa en centros de trabajo.

Agentes de ICE inspeccionando un centro laboral como parte de la política migratoria en EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ SUCEDE DURANTE UNA AUDITORÍA DE FORMULARIOS I-9 DE ICE?

Durante una auditoría de formularios I‑9, ICE revisa si el empleador está cumpliendo correctamente con la obligación de verificar la elegibilidad de trabajo de sus empleados y de guardar bien esos registros. En vez de llegar con agentes a detener personas, es un proceso de revisión de documentos que puede terminar en multas si encuentran problemas.

Lo que normalmente suelen pasar es:

1. Aviso de inspección

ICE envía al empleador una “Notificación de Inspección” (NOI). Desde ese momento, la empresa tiene al menos tres días hábiles para reunir y entregar todos los formularios I‑9 que le pidieron, junto con la documentación de respaldo si la guardan (copias de IDs, permisos de trabajo, etc.).

2. Entrega de formularios y revisión

La empresa entrega los I‑9 e ICE los revisa: mira si están completos, si las fechas cuadran, si los documentos aceptados son válidos y si hay indicios de que algún trabajador no está autorizado para trabajar. En esa inspección también distingue entre errores “técnicos” (algo que falta en un campo) y errores “sustantivos” (por ejemplo, no comprobar bien la autorización de empleo).

3. Notificaciones de resultados

Luego de la revisión, ICE puede emitir distintos avisos, por ejemplo:

Que la empresa está en cumplimiento.

Que hay documentos sospechosos y podría haber empleados sin permiso de trabajo.

Que hay discrepancias y necesitan más pruebas.

Que hay fallas técnicas que se pueden corregir en un plazo (suele ser de unos días hábiles).

Que hay infracciones sustantivas y que se propone imponer multas.

4. Posibles consecuencias

Si el empleador corrige a tiempo las fallas técnicas, puede evitar algunas sanciones. Si tiene errores sustantivos, contratar “a sabiendas” a personas sin autorización o seguir empleándolas después de saberlo, pueden llevar a multas por cada formulario, e incluso a procesos administrativos o penales en casos graves.

DIFERENCIA ENTRE UNA REDADA Y UNA AUDITORÍA LABORAL DE ICE

La diferencia principal es el objetivo y la forma en que ICE llega al lugar de trabajo:

Una redada de ICE

Es cuando agentes de inmigración llegan sin aviso previo al lugar de trabajo, normalmente con una orden de registro criminal, para buscar y detener a trabajadores sin estatus migratorio autorizado.

Pueden entrar, registrar áreas del negocio y, si encuentran personas sin permiso de trabajo, detenerlas y llevarse listas de empleados y documentos como nóminas, formularios y registros financieros. El objetivo está en arrestar personas (empleados indocumentados y, en algunos casos, construir casos contra el empleador).

Una auditoría laboral / de I‑9

Es un proceso notificado, ya que la empresa recibe un aviso de inspección y se le da un plazo (normalmente al menos tres días hábiles) para entregar formularios I‑9 y otros registros de personal.

Los agentes revisan esos documentos fuera del sitio para ver si el empleador verificó correctamente la autorización de trabajo de cada trabajador y si hay errores o indicios de personas sin permiso. El foco está en evaluar cumplimiento y, si corresponde, imponer multas o exigir correcciones, más que en detener trabajadores en el momento.

ICE y la verificación de empleo (Foto: AFP)

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