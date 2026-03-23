En días en donde las filas en los controles de seguridad alcanzan niveles críticos y algunos pasajeros esperan hasta 4 horas antes de poder abordar su avión, la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintas terminales aéreas del país, está generando preguntas entre los viajeros, en especial aquellos que no tienen estatus migratorio y deben volar dentro de Estados Unidos por trabajo, vacaciones o alguna emergencia familiar. Lo primero que hay que saber es que esta medida se da por el cierre parcial del gobierno que afecta a EE.UU. desde febrero y ha ocasionado que el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se quede sin cobrar su sueldo desde hace un mes, por lo que muchos han optado por renunciar, no ir a trabajar o reportarse enfermos. Para mitigar el caos, el gobierno de Donald Trump dispuso que desde este lunes 23 de marzo ayuden a garantizar la fluidez del transporte; sin embargo, muchos están preocupados por posibles violaciones de derechos civiles y la falta de entrenamiento específico de estos agentes para tareas de seguridad aérea comercial. Aquí te explico en qué aeropuertos están, qué pueden revisar y qué precauciones tomar si eres inmigrante o no tienes tus papeles en regla.

¿Por qué hay agentes de ICE en los aeropuertos de EE.UU.?

El despliegue ocurre en medio de una fuerte escasez de personal del TSA tras el cierre parcial del gobierno, algo que ha dejado a miles de empleados sin pago durante semanas. Esto ha generado retrasos significativos en aeropuertos clave como el Aeropuerto Intercontinental George Bush y al Aeropuerto William P. Hobby.

Tom Homan, director de la frontera de la Casa Blanca, confirmó a CNN que agentes de ICE comenzarán a desplegarse en aeropuertos de EE.UU. este lunes. Ellos trabajarán junto a la TSA en los controles de seguridad de los aeropuertos, lo que significa que tendrá presencia directa en las áreas por donde pasas con tu familia cuando viajas dentro del país.

La administración del presidente Donald Trump informó que desplegaría oficiales federales de inmigración en los aeropuertos principales con los tiempos de espera más largos. (Foto: David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP) / David Grunfeld

Qué están haciendo los agentes de ICE en los aeropuertos de EE.UU.

Según explican desde Telemundo Houston, los agentes de ICE no están por temas de inmigración, sino que su función es apoyar en tareas como control de multitudes, manejo de filas y vigilancia en áreas externas a los puntos de inspección.

Las autoridades han recalcado que los agentes de ICE no estarán a cargo de revisar equipaje ni operar equipos de seguridad. Su rol se limita a:

Control de multitudes

Organización de filas

Apoyo en áreas externas a los puntos de revisión

Aunque estas son las facultades oficiales, el presidente Trump aseguró que además de tareas de seguridad en los aeropuertos, los agentes del ICE detendrán a “todos los inmigrantes ilegales”.

“Desplazaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del ICE a los aeropuertos, donde llevarán a cabo tareas de seguridad como nunca antes se ha visto, incluyendo la detención inmediata de todos los inmigrantes ilegales que hayan entrado en nuestro país, con especial énfasis en los procedentes de Somalia, quienes han destruido por completo, con la aprobación de un gobernador corrupto, un fiscal general y la congresista Ilhan Omar, el otrora gran estado de Minnesota”, aseguró Trump en una publicación de su red Truth Social, el 21 de marzo pasado.

Este 23 de enero también se pronunció por la misma vía y les hizo una petición especial: descubrirse el rostro y no usar máscaras, una de las demandas de los demócratas, que exigen cambios importantes en las políticas migratorias federales para aceptar financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo cual hasta el momento sigue estancado, según detallan desde N+Univision.

“Soy un gran defensor de que ICE use máscaras mientras buscan y se ven obligados a lidiar con criminales duros, muchos de los cuales pudieron entrar en nuestro país gracias al Sleepy Joe Biden y su maravillosa “zar de la frontera”, Kamala (¡ella ni siquiera fue a la frontera!), a través de su política de fronteras abiertas absolutamente descabellada. Sin embargo, agradecería enormemente que NO USARAN MÁSCARAS cuando ayuden a nuestro país a salir del DESASTRE causado por los demócratas en los aeropuertos”, escribió el mandatario.

Qué no harán, según Homan y DHS

No operarán máquinas de rayos X ni escáneres corporales, porque no están entrenados para esas tareas especializadas de TSA.

No sustituirán por completo a los agentes de TSA en los puntos de revisión; su papel es “llenar huecos” por falta de personal y permitir que TSA se enfoque en el trabajo técnico de seguridad.

Es importante saber que aunque ICE esté presente, todas las personas tienen derecho y no pueden detenerte sin razón ni obligarte a responder preguntas sin base legal. Recuerda que tienes derechos básicos como:

Derecho a guardar silencio.

Derecho a pedir un abogado.

Derecho a NO consentir búsquedas.

Derecho a preguntar: “¿estoy libre para irme?”

Desde este lunes 23 de marzo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a desplegar agentes de ICE en aeropuertos del país. (Foto: David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP) / David Grunfeld

Qué precauciones tomar según tu estatus migratorio

Ciudadanos de EE.UU.

Muestra tu identificación para volar.

Puedes negarte a responder preguntas adicionales.

ICE no puede detenerte sin causa, pero pueden revisar dispositivos como celular, iPad, si hay sospecha.

Residentes legales y visas

Si tienes Green Card o una visa válida:

Debes mostrar prueba de tu estatus si te lo piden.

Puedes viajar dentro de EE.UU. en la mayoría de los casos, pero los oficiales pueden hacer más preguntas sobre tu estatus y no tienes que responder todo, pero negarte puede causar demoras.

DACA/TPS

El riesgo aumentó desde 2025 y es mejor que preguntes a tu abogado si es prudente viajar antes de hacerlo.

Si decides viajar lleva tu permiso de trabajo (EAD) y tu ID válida (preferiblemente REAL ID).

Asilo pendiente

Este es uno de los grupos con mayor riesgo, así que consulta con tu abogado antes de viajar. Aunque tengas permiso de trabajo, podrías ser detenido si tienes una orden de deportación previa o se venció un estatus anterior.

Por eso, antes de viajar prepárate y lleva documentos (originales y copias), comparte tu viaje con alguien de confianza, guarda el número de un abogado en un papel y protege tu teléfono (usa contraseña, no Face ID).

Si te detienen, mantén la calma y pide un abogado, no firmes documentos y pide un recibo si toman tu teléfono. No olvides contactar a tu persona de emergencia.

Los 13 aeropuertos de EE.UU. que tendrán presencia del ICE

De acuerdo con la información difundida por CNN, los aeropuertos donde se implementa esta medida son:

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto William P. Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)

Aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (Fort Myers, Florida)

Qué deben saber los inmigrantes si deben volar dentro de EE.UU.

Si viajas desde este 23 de marzo, se sugiere llegar con al menos 4 horas de antelación y mantenerse informado sobre las directrices específicas de cada terminal.

Expertos legales recomiendan a los viajeros portar documentación vigente y conocer sus derechos básicos como guardar silencio, no firmar documentos sin la asesoría de un abogado y solicitar hablar con un representante legal si se está detenido, aunque esos derechos se ejercen en un contexto de gran presión.

Abogados y organizaciones recomiendan que las personas sin estatus migratorio seguro consulten con un representante legal antes de planear vuelos, especialmente si tienen una orden de deportación previa o antecedentes migratorios complicados.

Quienes sí cuentan con un estatus legal (residencia, TPS, visas válidas) deben viajar con su documentación actualizada y fácilmente accesible, pues es probable que aumenten las verificaciones de identidad y estatus en el entorno aeroportuario.

Organizaciones de defensa de inmigrantes aconsejan revisar con anticipación cualquier proceso abierto ante inmigración y evitar información falsa, ya que proporcionar datos incorrectos puede constituir un delito adicional.