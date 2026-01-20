La creciente presencia de agentes de ICE en Minnesota ha encendido las alarmas entre activistas, líderes religiosos y organizaciones comunitarias, que aseguran que el impacto ya se siente en la vida diaria de muchas familias. En respuesta, este viernes 23 de enero se ha convocado una jornada estatal de protesta bajo el nombre “ICE fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad”, una iniciativa que llama a detener la rutina cotidiana como forma de manifestación pacífica. La propuesta es clara: no ir a trabajar, no asistir a clases y no realizar compras, para centrar el día en la reflexión, la conciencia social y la acción colectiva frente al aumento de operativos migratorios en el estado.

Según informó Indivisible Twin Cities, la jornada del viernes está pensada como un día estatal de acción moral no violenta, en el que las personas participantes se abstendrán de sus actividades habituales y, en su lugar, se involucrarán en espacios de comunidad, reflexión y organización. El objetivo, explican los organizadores, es visibilizar el rechazo a la intensificación de la presencia de ICE en Minnesota y generar un mensaje conjunto desde distintos sectores de la sociedad.

Activistas en Minnesota convocan acciones pacíficas para exigir la salida de ICE del estado. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Como parte de la preparación, el lunes se realizó una reunión de planificación en Minneapolis, donde se brindaron herramientas para que trabajadores, estudiantes y vecinos puedan organizar a sus comunidades y sumarse a la protesta. Además, líderes religiosos han invitado a quienes lo deseen a dedicar el viernes a la oración y al ayuno, como una forma adicional de acompañar el llamado colectivo.

Dentro de las actividades programadas, Indivisible Twin Cities confirmó que el viernes habrá una concentración y marcha en el centro de Minneapolis a las 2:00 de la tarde. Paralelamente, varios restaurantes y negocios locales ya anunciaron que permanecerán cerrados ese día en señal de apoyo. También se espera que cientos de lugares de culto en todo Minnesota participen del cierre, según anunciarán miembros del clero, para denunciar lo que describen como un aumento preocupante de los operativos de ICE.

La presencia de ICE en Minnesota ha motivado protestas y llamados a la movilización ciudadana. | Crédito: Octavio JONES / AFP

Esta jornada de protesta es el punto culminante de una semana de acciones previas. Entre ellas, destaca el llamado a participar en el “Taco Tuesday”, una iniciativa que invita a consumir en restaurantes locales propiedad de inmigrantes. Estos negocios, señalan los organizadores, se han visto fuertemente afectados por la llamada Operation Metro Surge, ya que muchos trabajadores temen acudir a sus empleos y numerosos clientes han optado por quedarse en casa.

