Las autoridades de Detroit elevaron un nuevo reclamo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las persecuciones vehiculares a alta velocidad realizadas en barrios residenciales. Funcionarios locales solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que suspenda este tipo de operativos y haga públicos los detalles de dos incidentes ocurridos en mayo y junio, al considerar que pusieron en riesgo la seguridad de los residentes.

La petición fue presentada mediante una carta enviada el miércoles al secretario del DHS, en la que los concejales Denzel McCampbell y Gabriela Santiago-Romero, junto con la comisionada de Policía Victoria Camille, condenaron las persecuciones realizadas por agentes de ICE en vecindarios de Detroit. Según los funcionarios, ambos casos terminaron con personas gravemente heridas y plantean dudas sobre el cumplimiento de los protocolos federales.

Dos persecuciones vehiculares de ICE en Detroit

De acuerdo con la carta, el primer incidente ocurrió el 19 de mayo, cuando una persecución concluyó con un solicitante de asilo residente en Detroit que sufrió una fractura de rodilla y otras lesiones que requirieron una cirugía de emergencia.

El segundo caso se registró el 5 de junio en el oeste de Detroit. Las autoridades municipales indicaron que el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra una cerca, terminó sobre dos automóviles estacionados y fue atravesado por un poste de la estructura. La víctima fue trasladada al hospital en estado crítico.

Además, vecinos que presenciaron el operativo aseguraron que los agentes circulaban en vehículos sin identificación visible y que solo uno de ellos tenía las luces de emergencia encendidas.

Detroit exige a ICE poner fin a las persecuciones vehiculares tras dos accidentes recientes. | Crédito: AFP

¿Qué piden las autoridades de Detroit a ICE?

Poner fin a las persecuciones vehiculares a alta velocidad en zonas residenciales.

Publicar la información y los detalles de los dos operativos ocurridos en mayo y junio.

Explicar si los agentes cumplieron los protocolos federales para este tipo de persecuciones.

Priorizar la seguridad de los residentes durante las operaciones migratorias.

La respuesta de ICE

Tras el incidente del 5 de junio, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicó que los agentes intentaban detener al conductor durante un operativo dirigido. Según la versión oficial, el sospechoso trató de escapar, impactó tres vehículos del gobierno y lesionó a un agente de ICE, cuya pierna quedó atrapada en la puerta de un automóvil.

Las autoridades federales sostienen que el conductor continuó la fuga hasta perder el control del vehículo, atravesar una cerca y un garaje, y terminar encima de otros dos automóviles. El agente herido también fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades de Detroit piden a ICE revisar sus operativos para priorizar la seguridad pública. | Crédito: AFP

Cuestionan el cumplimiento de las normas federales

La legislación federal establece que las persecuciones migratorias deben realizarse en vehículos especialmente designados para ese fin. Además, el Manual de Conducción de Emergencia de ICE exige que los agentes evalúen si la gravedad de la situación justifica los riesgos para ellos mismos, el sospechoso y la población.

Sin embargo, los funcionarios de Detroit afirman que existe “poca evidencia” de que esa evaluación se haya realizado en cualquiera de los dos incidentes.

El concejal Denzel McCampbell aseguró que, con la información disponible, ICE habría incumplido sus propias reglas al perseguir a personas no violentas en barrios y parques donde transitan familias y niños. Por su parte, Gabriela Santiago-Romero calificó de “inconcebible” que ambos individuos permanezcan detenidos tras operativos que, según sostiene, se realizaron de manera imprudente.

Hasta el momento, ICE no ha emitido nuevos comentarios sobre la carta enviada por las autoridades de Detroit.

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