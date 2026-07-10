Ya no generan los mismos despliegues mediáticos que el año pasado. Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan en distintas zonas de Estados Unidos, pero con una estrategia diferente a la observada meses atrás. Aunque las redadas de gran escala han disminuido, la agencia mantiene un ritmo elevado de arrestos mediante acciones más discretas, con el objetivo de incrementar las deportaciones. A continuación, te explico cómo están funcionando estos operativos y qué recomiendan los expertos en inmigración.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, agentes de ICE detuvieron a más de 10 mil personas en un periodo de cinco días como parte de una campaña para aumentar las deportaciones. El medio señala que la agencia busca alcanzar un promedio de 2 mil arrestos diarios, aproximadamente el doble de las detenciones registradas a comienzos de este año.

Las detenciones se han producido durante citas migratorias, controles de tránsito y operativos en la vía pública. Sin embargo, a diferencia de las redadas altamente visibles que marcaron los primeros meses del año, las acciones recientes se desarrollan de manera más discreta y con menor exposición pública.

Los arrestos de ICE en EE.UU. continúan aumentando en distintas comunidades. | Crédito: Flickr / ICE

¿Cómo funciona la nueva estrategia de ICE?

Durante su audiencia de confirmación en marzo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional manifestó que uno de sus objetivos era que las acciones migratorias dejaran de ocupar diariamente los titulares de noticias.

Esa estrategia ya comienza a reflejarse en el terreno. Según líderes comunitarios de San Diego, los operativos continúan teniendo impacto en las comunidades inmigrantes, aunque ahora suelen realizarse mediante intervenciones de menor escala.

El abogado de inmigración Haim Vásquez, en declaraciones a N+ Univision, explicó que la agencia ha cambiado la forma en que ejecuta los arrestos.

“Lo que estamos viendo ahora es que en vez de tener estos operativos grandes son operativos mucho más pequeños, posiblemente yendo a personas que ya tienen una orden de deportación, pero tratando de detener a cualquier persona alrededor y también enfocándose en personas que ya han sido detenidas por algún tipo de delito criminal, en vez de ir a estas redadas grandes que causaron muchos efectos negativos el año pasado”, señaló.

Principales características de los operativos actuales

Aspecto Cómo funcionan actualmente Tipo de operativos Intervenciones más pequeñas y menos visibles. Lugares de arresto Citas de inmigración, paradas de tráfico y espacios públicos. Personas objetivo Migrantes con órdenes de deportación y personas con antecedentes penales, aunque también pueden detener a otras personas presentes durante el operativo. Meta de ICE Alcanzar aproximadamente 2 mil arrestos diarios. Personas detenidas Más de 10 mil arrestos en cinco días, según

The New York Times.

Expertos recomiendan tener un plan de emergencia

Vásquez advirtió que el temor sigue presente entre muchas familias inmigrantes y recomendó prepararse ante una posible detención.

“Claramente hay un miedo en la comunidad y es importante tener un plan porque la detención puede que no sea prevenida si uno se encuentra en el lugar incorrecto en el momento incorrecto y puede ser detenido, pero debe tener un plan con relación a sus hijos, si usted toma algún tipo de medicamento y tener información legal para poder comenzar esa defensa migratoria”, afirmó.

El especialista recomienda que las familias tengan definidos aspectos básicos, como quién cuidará de los hijos en caso de una detención, contar con información sobre medicamentos esenciales y disponer de los datos de un abogado o una organización que pueda brindar asistencia legal.

ICE mantiene operativos en EE.UU. con el objetivo de incrementar las deportaciones. | Crédito: Flickr / ICE

Centros de detención registran un aumento de personas bajo custodia

El reporte de The New York Times también señala que la población recluida en los centros de detención de ICE supera actualmente las 63 mil personas, una cifra que, según el diario, ha sido celebrada por líderes de la agencia como parte del incremento en las acciones de control migratorio.

Mientras tanto, organizaciones comunitarias continúan recomendando a los inmigrantes conocer sus derechos, mantenerse informados sobre los procedimientos migratorios y contar con un plan de emergencia ante la posibilidad de un encuentro con agentes federales.

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