El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) prepara un despliegue tecnológico sin precedentes para continuar con sus operativos migratorios en Estados Unidos. A través de una millonaria inversión en sistemas avanzados, la agencia pretende ser más efectivo al localizar, detener y deportar a cualquier inmigrante calificado como “indocumentado”.

Según información del medio Político, la Administración Trump otorgó la autorización para que esta agencia adquiera $300 millones y así fortalecer sus estrategias. Esto ha sido suficiente para que las comunidades defensoras de inmigrantes estén en contra de la iniciativa.

Consideran que esto no solo afectará a los extranjeros, ya que esta vigilancia también tendrá como objetivos a los ciudadanos estadounidenses y aquellos que cuenten con residencia legal permanente.

Además, los inmigrantes hispanohablantes que residen en este país también manifestaron su rechazo, pues consideran que la iniciativa es innecesaria o debería estar centrada únicamente en los “delincuentes extranjeros”.

La implementación de nuevas herramientas vigilancia facilitará en la búsqueda de inmigrantes considerados "indocumentados". (Crédito: EFE)

“Deberían invertir ese dinero para programas de asistencia a personas que necesitan ayuda o problemas con finanzas, en lugar de preocuparse a rastrear personas que vienen a este país (EE.UU.) a hacer lo mejor”, declaró una residente de Chicago a Univision Noticias.

Qué herramientas de vigilancia adquirirá ICE para que sea más eficiente en las búsqueda de inmigrantes

Con el monto anteriormente, el ICE pretende invertirlo en herramientas de monitoreo de redes sociales, softwares de reconocimiento facial, lectores de placas para vehículos y servicios para localizar los domicilios y lugares de trabajo de los inmigrantes “indocumentados”.

En el caso de la vigilancia de redes sociales, los sistemas serán capaces de analizar millones de publicaciones en múltiples idiomas a fin de generar ‘feeds’, pero no sería lo único, ya que habrá equipos los cuales rastrearán las principales plataformas sociales.

Las autoridades podrán acceder a la información de los inmigrantes con solo rastrear sus redes sociales. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Con el propósito de maximizar la productividad, estos nuevos recursos integrarán la Inteligencia Artificial para perfeccionar los procesos operativos y agilizar las tareas. Gracias a este soporte tecnológico, se espera alcanzar los objetivos en tiempo récord.

La implementación de estas herramientas tecnológicas tiene un solo objetivo: lograr una mayor eficacia en la deportación masiva de inmigrantes que están residiendo en Estados Unidos. Hasta el momento, las redadas están resultando efectivas para las autoridades migratorias.

