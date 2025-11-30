El caso de Elaine Miles, actriz indígena reconocida en producciones como “Northern Exposure”, “Smoke Signals”, “Wyvern” y “The Last of Us”, ha generado atención nacional tras un incidente con agentes de inmigración en Redmond, Washington. Lo ocurrido plantea dudas sobre el manejo de identificaciones tribales por parte de autoridades migratorias y abre un debate sobre la relación entre estas instituciones y las comunidades indígenas en Estados Unidos.

Este episodio también se enmarca en un momento de mayor vigilancia migratoria en el noroeste del país, donde operativos de ICE (Immigration and Customs Enforcement) han provocado inquietud tanto en ciudadanos indígenas como en residentes locales.

Elaine Miles en la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

EL POLÉMICO OPERATIVO DE ICE EN REDMOND

Según el reporte de la actriz en una entrevista con Seattle Times, cuatro agentes de ICE descendieron de camionetas negras sin placas mientras ella se dirigía a una parada de autobús cerca del centro comercial Bear Creek Village. Los agentes le solicitaron una identificación sin ofrecer mayor explicación.

Miles presentó su identificación tribal de las Tribus Confederadas de la Reserva Indígena Umatilla, un documento reconocido por agencias federales y que ha utilizado para viajes hacia Canadá y México en el pasado. Sin embargo, uno de los agentes calificó la tarjeta de “falsa”, mientras otro afirmó que era un documento que cualquiera podía fabricar.

INCIDENTES SIMILARES

Defensores de derechos indígenas han señalado que, aunque estos encuentros no son frecuentes, su aparición ha ido aumentando. El abogado Gabriel Galanda, especialista en derechos indígenas en Seattle, advirtió que casos como este reflejan prácticas de discriminación racial y recordó que familiares de Miles también habían enfrentado detenciones previas por dudas sobre sus identificaciones tribales.

LA REACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (DHS)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que los agentes hayan cuestionado la validez de la identificación tribal. La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que los oficiales están capacitados para reconocer documentos tribales y calificó de falsas las acusaciones de evaluación racial. No se explicó el motivo específico de la detención.

REPERCUSIONES EN LA COMUNIDAD DE REDMOND

El incidente ocurrió el mismo día en que ICE realizó varios arrestos en la zona. Esto provocó que el ayuntamiento de Redmond votara a favor de desactivar las cámaras lectores de matrículas de Flock Safety, ante la posibilidad de que pudieran usarse en operativos migratorios, aunque no existían evidencias que confirmaran ese uso.

Miles indicó que los agentes no se identificaron cuando se les solicitó. Al mostrar el número de verificación impreso en su tarjeta tribal, los agentes se negaron a llamar. Cuando intentó hacerlo ella misma, los agentes trataron de quitarle el teléfono sin éxito. Posteriormente, un quinto agente intervino y los demás se retiraron del lugar.

Los operativos a cargo de los agentes de ICE se han intensificado desde que Donald Trump regresó al poder (Foto: ICE)

