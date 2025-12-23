El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió un nuevo video con temática navideña en el que aparece Santa Claus deteniendo a migrantes indocumentados. El mensaje advierte que quienes no salgan voluntariamente del país podrían terminar en la “lista de los traviesos”.

El video, publicado en la red social X el lunes por la noche, muestra a un Papá Noel musculoso vestido con un chaleco antibalas rojo de ICE mientras arresta a un migrante en plena calle.

La escena busca llamar la atención con una imagen impactante en plena temporada festiva.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Luego, el personaje es mostrado trasladando al migrante a una instalación federal, donde es procesado antes de ser subido a un avión identificado como “ICE Air” para su deportación.

La publicación acompaña el anuncio realizado ese mismo día por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre un incentivo especial de “regreso a casa por las fiestas”.

El programa ofrece US$3.000 a quienes decidan autoexpulsarse antes del 31 de diciembre.

El mensaje acompaña un programa del Departamento de Seguridad Nacional que ofrece hasta US$3.000 a quienes decidan salir voluntariamente del país. (Foto: @ICEgov / X)

La iniciativa fue difundida en redes sociales y generó polémica por su tono festivo y su contenido. (Foto: @ICEgov / X)

“¡EVITE EL AIRE HIELO Y LA LISTA DE TRAVIESOS DE SANTA!”, escribió la agencia junto al video. “Autodeportate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo navideño es válido hasta finales de 2025”.

Según datos oficiales, cerca de 1,9 millones de migrantes indocumentados se han autoexpulsado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

La administración comenzó a ofrecer en mayo un bono de US$1.000 y viajes gratuitos a quienes usen la aplicación CBP Home, asegurando que este método es más barato que el costo promedio de US$17.000 que implica arrestar, detener y deportar a una persona.

El plan de Trump para la mayor expulsión de migrantes indocumentados de la historia

Trump declaró una emergencia nacional para utilizar fondos y activos del Pentágono en tareas de control migratorio. Esto permite el despliegue de tropas para logística, construcción de centros de detención masivos y vigilancia fronteriza, bajo la justificación de frenar una “invasión”.

El gobierno inició la mayor operación de expulsión en la historia de EE. UU., eliminando prioridades de detención: ahora cualquier indocumentado es un objetivo. Se intensificaron las redadas en lugares de trabajo y ciudades “santuario”, utilizando procesos de deportación acelerada sin pasar por jueces.

Se suspendieron programas humanitarios clave (como el TPS para venezolanos y haitianos) y se restringió drásticamente el derecho al asilo. Además, el gobierno busca eliminar por decreto la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados, una medida que actualmente enfrenta batallas legales.

