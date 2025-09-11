Lee Stinton vivió, quizás, el momento más traumático de su vida cuando residía en Estados Unidos, pues fue arrestado por agentes de ICE y trasladado al Centro de Detención de Krome. Si bien actualmente se encuentra en su país natal, Reino Unido, tras ser deportado , quiso compartir cómo fue esta impactante travesía en prisión.

En una entrevista concedida a Belfast Telegraph, el ciudadano brindó declaraciones que causan cierto debate por saber si realmente los operativos migratorios tienen como objetivo capturar a inmigrantes con delitos graves.

Stinton recuerda que un agente federal se le acercó y le dijo “pareces mexicano”. Con estas palabras, procedió a detenerlo sin solicitarle su documentación ni mostrarle alguna orden de arresto.

Lee Stinton cuenta que los agentes federales lo interceptaron su apariencia física. (Crédito: @BelTel / X)

El ciudadano británico pensó que esto se trataba de un error y sería liberado inmediatamente, pero se mantuvo como prisionero durante un mes hasta que fue expulsado de Estados Unidos . Este lapso de tiempo fue suficiente para que lo catalogara como traumática.

“Pasé por una de las experiencias más injustas y crueles bajo el régimen del presidente Donald Trump, y me ha cambiado para siempre”, se lee en la publicación que realizó Lee en su cuenta de Instagram.

Una experiencia que jamás olvidará

Lee permaneció en una celda diseñada para un total de 10 personas, pero narra que, en ese mismo espacio, convivía con más de 100 individuos. Los alimentos no eran suficientes para todos, era difícil acceder a una ducha y los propios agentes federales le negaban medicamentos a aquellos que necesitaban.

Es más, fue testigo de la muerte de un hombre por infarto. Él precisa que dicha persona “rogaba” para recibir su medicación para el corazón, pero las autoridades no le prestaron atención en ningún momento.

Lee actualmente está recibiendo terapia por los sucesos traumáticas que vivió como prisionero. (Crédito: @wolfiestinton / Instagram)

La situación que afectó su salud mental ocurrió cuando le realizaron un procedimiento médico para extirparle varios piercings subdérmicos. Él recuerda que debieron encadenarlo a una cama para lograrlo.

Pese a estas experiencias traumáticas que pasó, Lee considera que su caso es un ejemplo de que es posible seguir adelante. Actualmente, está llevando terapia para sobrellevar esos recuerdos que aún aparecen por su mente.