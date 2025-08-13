En Estados Unidos, historias como la de un marine que implora que no deporten a su madre, o la de una mujer que, tras ser diagnosticada con cáncer, optó por autodeportarse, se han vuelto más frecuentes. Ahora, se suma un nuevo caso: el de Sonny Lasquite, detenido por agentes del Servicio de Inmigración (ICE) cuando regresaba de sus vacaciones en Bahamas.

El inmigrante filipino y titular de una Green Card fue detenido por agentes de ICE el pasado 28 de julio en el aeropuerto Charlotte Douglas International Airport de Carolina del Norte, según denunciaron sus familiares. Según Univision Noticias, el arresto ocurrió cuando regresaba de unas vacaciones en Bahamas.

La alerta que provocó su arresto

De acuerdo con reportes de medios locales, la detención se originó por una alerta en el sistema federal vinculada a un caso de drogas de 2012 en el que Lasquite cooperó con las autoridades.En ese entonces, fue condenado en un tribunal federal de Nueva York por conspiración para distribuir sustancias controladas, entre ellas alprazolam y zolpidem.

Sonny Lasquite fue detenido en el aeropuerto Charlotte Douglas International Airport de Carolina del Norte. | Crédito: GoFundMe

Su colaboración permitió procesar a siete personas, incluidos líderes de la red de narcotráfico. Gracias a su ayuda, recibió una sentencia de tiempo cumplido y pagó únicamente una multa de 200 dólares. Desde entonces, según su familia, no ha tenido más problemas legales y ha trabajado como mesero en eventos en Las Vegas.

Sin embargo, la ley migratoria de Estados Unidos permite que incluso residentes permanentes legales puedan ser sujetos a deportación si tienen antecedentes relacionados con drogas, sin importar el tiempo transcurrido o su buena conducta posterior.

Actualmente, Lasquite permanece en el Centro de Detención Stewart, en Georgia. Según Newsweek, sus opciones legales son limitadas: podría solicitar protección bajo la Convención contra la Tortura o un alivio post-condena si demuestra que corre un riesgo significativo en caso de ser deportado a Filipinas.

La familia de Sonny Lasquite denuncia problemas de salud y negligencia médica durante su arresto. | Crédito: GoFundMe

El impacto en su familia

La detención ha golpeado emocionalmente a su familia, especialmente a su madre, cuya salud se ha visto afectada por el estrés. A través de una campaña en GoFundMe, los allegados han denunciado presunta negligencia médica durante su arresto, señalando que Lasquite ha tenido retrasos en recibir su medicación para la presión arterial y que no ha sido atendido adecuadamente por una fiebre reciente.

Sus familiares y amigos lo describen como una persona amable, trabajadora y un pilar fundamental para su familia durante más de dos décadas. La comunidad que lo conoce espera que su caso pueda resolverse de forma favorable y que pueda continuar su vida en Estados Unidos.

