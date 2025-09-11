En los distintos casos de detenciones a inmigrantes indocumentados , estos se mantienen en prisión hasta que un juez de inmigración determine si obtienen su liberación o serán deportados a otros países . Sin embargo, un caso reciente ha generado sorpresa, ya que un extranjero fue arrestado y expulsado de Estados Unidos en tan solo 24 horas.

Esta es la historia de Juan Manuel, un inmigrante mexicano que fue uno de los primeros detenidos de la operación migratoria ‘Midway Blitz’ realizada en Chicago. Pasó esta mala fortuna mientras esperaba la presencia de un bus para abordarlo.

No tuvo el tiempo suficiente para despedirse de sus familiares, pues su proceso migratorio se dio en tiempo récord. A pesar de que vivió por 16 años en territorio estadounidense, ahora le espera un nuevo comienzo en su país natal.

El preciso momento en que Juan Manuel fue interceptado por distintos agentes de ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Deja sin sustento a su familia

Su salida de Estados Unidos ha ocasionado que su esposa, Yolanda, entre en una profunda desesperación, ya que Juan Manuel se encargaba de cubrir todos los gastos que necesitaban, especialmente por su condición de salud y la de su hijo que presenta capacidades especiales.

“Él es el que proveía todo. Ahora estoy en una situación muy crítica. No sé qué voy hacer”, declaró la mujer a Noticias Telemundo.

Su esposa, Yolanda, siente una gran preocupación ante la ausencia de su marido. Está considerando autodeportarse. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Según las propias palabras de Yolanda, Juan Manuel contaba con el delito de DWI (Driving While Impaired), que significa haber manejado en estado de ebriedad.

Ante esta situación, la mujer está analizando si seguir adelante en Estados Unidos sin la compañía de su esposo o recurrir a la autodeportación junto a su hijo para estar nuevamente en familia. Desde aquella fecha, siente un gran temor caminar por las calles de su comunidad.