Hace pocas semanas, te conté el caso de Ángel Palacios Minguela, un inmigrante que terminó detenido por agentes migratorios en Los Ángeles mientras repartía fresa . En una actualización reciente, este ciudadano fue liberado y pudo regresar con su familia. Sin embargo, quiso relatar lo que vivió durante su etapa como recluso.

Él cuenta que, en ese día, realizaba sus labores como de costumbre y, en un momento determinado, ingresa a su vehículo para recoger algunas cosas. De manera sorpresiva, comienzan a tocarle su puerta y se da cuenta que se trataba de un agente federal de inmigración. En cuestión de segundos, Ángel terminó esposado.

“En ese momento, había como un evento del gobernador. Yo no sabía. Entonces, ellos (agentes de ICE) trataron de pasearme en frente de las distintas autoridades”, contó a Univision Los Angeles.

Ángel cuenta que estuvo bajo custodia de ICE por más de 28 días. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

También recuerda que estuvo detenido aproximadamente 15 minutos en el interior de una patrulla. Después de este tiempo, lo trasladaron hacia un centro de detención de ICE en Los Ángeles.

En dicha prisión, se mantuvo por un par de días, ya que finalmente quedó como prisionero en el centro de detención en Arizona, donde permaneció un total de 28 días.

Su familia le realizó una emotiva sorpresa tras su regreso a casa. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Tiene grillete electrónico

Ángela Palacios Minguela siente una gran alegría por haberse reencontrado con su familia después de varias semanas bajo prisión. No obstante, no todo sería felicidad, ya que cuenta con un grillete electrónico en el tobillo derecho.

Esto quiere decir que aún debe presentarse ante la corte de Los Ángeles debido a su situación migratoria. A pesar de esta situación, quiere disfrutar del tiempo con sus hijos y esposa.

“Yo abrí la puerta y, cuando llegué, sentí una gran emoción. No me lo esperaba ver este recibimiento. Se me arrugó el corazón”, finalizó.

