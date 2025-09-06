Israel Urquilla Villatoro pensó por un momento que viviría la misma travesía de aquellos inmigrantes indocumentados detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Sin embargo, fue liberado en cuestión de minutos tras demostrar que tenía su Green Card . Ante este incidente, él considera firmemente que fue víctima de discriminación racial.

Este ciudadano hondureño de 41 años comenta que esta situación ocurrió cuando estacionó su vehículo cerca de la casa de un amigo que pretendía visitar. Repentinamente, los agentes federales se le acercaron y le solicitaron su identificación.

Las autoridades migratorias supusieron que Israel era otro extranjero que no contaba con la documentación necesaria para vivir legalmente en Estados Unidos. Fue así que intentaron detenerlo, pero se sorprendieron al descubrir que poseía su tarjeta de residencia permanente.

Muchos latinos con residencia legal están siendo intervenidos por agentes de ICE.

“Parecían que estaban listos para venir por mí, para agarrarme, pero por suerte, tengo una identificación real. Luego me la pidió y supongo que la revisaron”, declaró a Newsweek.

El hombre añadió que estas autoridades no mostraron sus identificaciones ni presentaron una orden de arresto. Ante esta desconfianza, tuvo el valor de grabar el operativo. Si bien solo estuvo retenido entre cinco a siete minutos, describió que sintió mucha angustia.

Los agentes federales detuvieron por un par de minutos a Israel Urquilla al considerar que eres un ciudadano ilegal.

Vive en Estados Unidos hace 33 años

Israel está vinculado netamente a Estados Unidos, ya que llegó desde que era un niño. Su perfil como buen ciudadano le permitió que obtenga el Green Card, lo que supuestamente le evitaría cualquier problema futuro con las autoridades migratorias.

Si bien tuvo la posibilidad de evitar un posible arresto, el ciudadano asegura que, de no contar con dicha credencial, se habría sumado a la extensa lisa de extranjeros detenidos por operativos migratorios y, posiblemente, estaría enfrentando un proceso de deportación.

