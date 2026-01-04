La política migratoria de la administración de Donald Trump sigue siendo implacable, por lo que miles de inmigrantes han sido detenidos y deportados a sus países de origen. Mientras los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) realizan arrestos para posteriormente expulsar a los extranjeros en situación irregular, existe una alternativa para algunos de los intervenidos: optar por la salida voluntaria. Aunque esta medida permite evitar la deportación, no todas las personas califican para obtenerla. ¿Qué casos específicamente serán rechazados? La respuesta en los siguientes párrafos.

¿QUÉ IMPLICA PEDIR LA SALIDA VOLUNTARIA DE EE.UU.?

La salida voluntaria en Estados Unidos es una opción legal que permite a ciertos inmigrantes en proceso de deportación abandonar el país por su propia cuenta, en un plazo fijo y a su costo, en lugar de recibir una orden formal de deportación. Por lo tanto, cuando un extranjero acepta irse, evita que quede una deportación en su historial migratorio, lo que suele ser menos perjudicial para intentar regresar legalmente en el futuro, claro está si cumple los requisitos y tiempos.

Los requisitos cambian según el momento del proceso (antes de la audiencia, durante o después de la decisión final), pero en general son:

Demostrar buena conducta moral (sin ciertos delitos graves).

Probar que tienes medios económicos y documentos de viaje para salir.

Aceptar que no tienes un estatus migratorio legal para quedarte.

En algunos casos, haber vivido cierto tiempo mínimo en EE.UU. y pagar una fianza (por ejemplo, de 500 dólares).

Lo mejor antes de pedir una salida voluntaria es conversar con un abogado de inmigración, para evaluar si es realmente la mejor opción en cada caso.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE UN INMIGRANTE NO PUEDE OBTENER LA SALIDA VOLUNTARIA DE EE.UU.

De acuerdo con la guía elaborada por Florence Immigrant & Refugee Rights Project, publicada en el sitio web del ICE, un inmigrante no podrá obtener una salida voluntaria de Estados Unidos si:

Ha cometido un delito agravado (ejemplos: asesinato, violación o abuso sexual de un/a menor)

Se le acusa de ser un extranjero que intentó entrar en EE.UU. por un puerto de entrada, pero no fue admitido o alguien que es interceptado en el mar.

Un juez de inmigración ya le había concedido la salida voluntaria después de que decidiera que había entrado ilegalmente en EE.UU.

Llegó a Estados Unidos con el Programa de Exención de Visado.

