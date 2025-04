Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han generado preocupación entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump al poder. A medida que se intensifican los operativos, especialmente en domicilios y lugares de trabajo, es vital conocer tus derechos para no ser víctima de abusos o irregularidades.

¿Puede ICE entrar a tu casa sin una orden judicial?

La respuesta es no. ICE no puede ingresar legalmente a una vivienda privada sin presentar una orden de arresto válida firmada por una autoridad judicial. De acuerdo con lo informado por el Lexington Herald Leader, un documento emitido únicamente por ICE no tiene validez suficiente para justificar la entrada al domicilio de un inmigrante.

Estos son los requisitos que debe cumplir una orden de arresto para ser legal:

Firma de un juez, magistrado o justicia de paz: Sin esta firma, la orden no es válida legalmente.

Sin esta firma, la orden no es válida legalmente. Identificación precisa: El nombre del inmigrante debe estar escrito correctamente, sin errores o ambigüedades.

El nombre del inmigrante debe estar escrito correctamente, sin errores o ambigüedades. Descripción del individuo: Debe incluir datos que permitan reconocer al sujeto, como la fecha de nacimiento, nacionalidad o características físicas.

Una orden que no cumpla estos requisitos puede ser rechazada. En ese caso, no estás obligado a permitir el ingreso de los agentes a tu casa.

¿Qué hacer si ICE se presenta en la puerta de tu casa?

Si los agentes de ICE llaman a tu puerta, es crucial mantener la calma y actuar con conocimiento. Aquí algunas recomendaciones esenciales:

Pregunta si tienen una orden judicial válida. Pídeles que la muestren por la ventana o la deslicen por debajo de la puerta.

Pídeles que la muestren por la ventana o la deslicen por debajo de la puerta. No abras la puerta si no hay una orden firmada por un juez. Recuérdales que no les das permiso para entrar.

Recuérdales que no les das permiso para entrar. Informa si hay niños, ancianos o personas enfermas en casa. Esto puede ayudar a frenar una acción agresiva.

Esto puede ayudar a frenar una acción agresiva. No respondas preguntas. Tienes derecho a permanecer en silencio.

Tienes derecho a permanecer en silencio. Toma nota de todo. Registra lo que sucede tan pronto como los agentes se retiren.

Registra lo que sucede tan pronto como los agentes se retiren. Llama de inmediato a tu abogado. Es importante contar con respaldo legal desde el primer momento.

¿Qué hacer si ICE detiene a un inmigrante?

En caso de ser arrestado por ICE, recuerda estos derechos básicos para evitar poner en riesgo tu situación migratoria:

Permanece en silencio: No tienes que responder preguntas sobre tu estatus.

No tienes que responder preguntas sobre tu estatus. No firmes nada sin hablar con un abogado: Podrías estar autorizando tu deportación sin saberlo.

Podrías estar autorizando tu deportación sin saberlo. Pide una llamada telefónica: Aunque no siempre la conceden de inmediato, tienes derecho a solicitarla.

Aunque no siempre la conceden de inmediato, tienes derecho a solicitarla. Solicita un abogado: Puedes contratar uno, aunque el gobierno no proporcionará uno de oficio.

Puedes contratar uno, aunque el gobierno no proporcionará uno de oficio. No compartas información personal: No hables sobre tu país de origen, tu estatus o tu historial.

Conocer tus derechos puede marcar la diferencia

Con las crecientes tensiones migratorias y los operativos de ICE en aumento, informarse es la mejor defensa. Nadie está por encima de la ley, y tú tienes derechos que deben ser respetados, sin importar tu estatus migratorio.

La clave está en no dejarse intimidar y en actuar con seguridad y respaldo legal. Recuerda: ICE no puede entrar a tu casa sin una orden firmada por un juez. Si lo intentan, estás en tu derecho de decir “no”.

