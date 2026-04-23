El panorama migratorio en Estados Unidos vuelve a moverse. Dos fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que ahora los agentes de ICE ya no deben ingresar a viviendas sin una orden judicial, una práctica que había generado fuerte polémica en los últimos meses. La decisión marca un giro importante dentro de la agencia, luego de reportes que indicaban que se permitían entradas a domicilios solo con órdenes administrativas, lo que desató críticas por posibles violaciones constitucionales .

¿Qué cambia con esta nueva orden de ICE en EE.UU.?

El cambio más relevante es claro: los agentes de ICE deberán contar con una orden judicial para poder entrar a una vivienda. Esto supone un freno a una de las prácticas más cuestionadas, ya que expertos legales habían advertido que ingresar a casas sin autorización de un juez podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense .

Además, las fuentes citadas por NBC News señalaron que también se ha reducido de forma drástica el número de arrestos realizados durante procesos en tribunales de inmigración, especialmente cuando la persona es considerada objetivo de deportación. Esto podría aliviar, al menos parcialmente, el temor de muchos inmigrantes que acuden a sus audiencias.

ICE reduce arrestos en tribunales, pero sigue aplicando detenciones sin fianza. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

¿Qué sigue vigente pese al cambio de ICE en EE.UU.?

Sin embargo, no todo cambia. Algunas de las políticas más controvertidas continúan activas.

Por ejemplo, ICE aún puede realizar arrestos durante citas rutinarias de inmigración, una práctica que ha sido ampliamente criticada porque toma por sorpresa a personas que están cumpliendo con procesos legales.

También sigue vigente la detención de inmigrantes sin derecho a fianza, incluso en casos donde no existen antecedentes penales. Esto ocurre tras una decisión del tribunal de apelaciones del octavo circuito que respalda esta medida, lo que mantiene un punto clave de tensión dentro del sistema migratorio.

ICE mantiene algunas políticas polémicas pese a los cambios recientes. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr

Un contexto político en EE.UU. que explica el momento de ICE

Este ajuste en las prácticas de ICE se conoce apenas horas después de que el Senado aprobara, con 50 votos a favor y 48 en contra, una resolución presupuestaria clave. El plan contempla destinar hasta 140.000 millones de dólares para financiar tanto a ICE como a la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, es decir, hasta el final del mandato del presidente Donald Trump.

Parte del debate político gira en torno a cómo deben usarse esos recursos. Legisladores demócratas han insistido en que este financiamiento debería incluir restricciones más claras para las autoridades migratorias, como una mejor identificación de los agentes y un uso más estricto de órdenes judiciales.

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Representantes, donde deberá aprobarse sin cambios para avanzar. Los líderes republicanos esperan completar este proceso antes de que termine abril, lo que podría definir el rumbo de la política migratoria en el corto plazo.

Un cambio parcial de ICE que mantiene la incertidumbre en EE.UU.

En resumen, la nueva orden representa un ajuste importante, pero no una transformación total. Mientras se limita el ingreso a viviendas sin orden judicial y se reducen algunos arrestos en tribunales, otras prácticas clave continúan vigentes.

Para miles de inmigrantes, esto significa que, aunque hay señales de moderación en ciertas acciones, el riesgo de detención y deportación sigue siendo una realidad presente.

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