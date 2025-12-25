Un mensaje navideño generado con inteligencia artificial por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que un Santa Claus aparece actuando como agente migratorio, provocó críticas y malestar. Sin embargo, la preocupación principal para miles de inmigrantes va mucho más allá de ese gesto simbólico: un reporte interno revela planes para detener hasta 80.000 personas en grandes almacenes industriales reconvertidos en centros de detención.

Según un borrador de la agencia, revisado por The Washington Post, ICE prevé utilizar estos espacios como parte de un proceso escalonado. Primero, los inmigrantes serían retenidos en centros de procesamiento y, posteriormente, trasladados a estos almacenes antes de ser deportados.

ICE prevé recluir hasta 80.000 personas en varias regiones de Estados Unidos. | Crédito: David Dee Delgado/Getty Images / David Dee Delgado

Estados y ciudades donde se ubicarían los almacenes

Cada una de estas instalaciones tendría capacidad para entre 5.000 y 10.000 personas. Los estados contemplados en el plan son:

Virginia

Texas

Luisiana

Arizona

Georgia

Misuri

En cuanto a las ciudades específicas, los centros de gran capacidad se ubicarían en:

Stafford (Virginia)

Kansas City (Misuri)

Hutchins y Baytown (Texas)

Hammond (Luisiana)

Glendale (Arizona)

Social Circle (Georgia)

El reporte destaca que la mayoría de estos almacenes están localizados en zonas gobernadas por el Partido Republicano, aunque también se incluyen ciudades administradas por demócratas, como Stafford y Kansas City.

Nuevos centros de procesamiento más pequeños

Además de los grandes almacenes industriales, ICE contempla la apertura de centros de procesamiento adicionales con menor capacidad, que contarían con entre 500 y 1.500 camas. Estas instalaciones estarían en:

Chester (Nueva York)

Salt Lake City

Los Fresnos (Texas)

ICE asegura que estas instalaciones acelerarían los procesos de deportación. | Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Objetivo del plan y condiciones de los centros

De acuerdo con el borrador, ICE planea compartir esta propuesta con empresas privadas de detención en los próximos días. La agencia asegura que estos nuevos centros permitirán reducir costos, acortar los tiempos de procesamiento, limitar la duración de las estadías y acelerar las deportaciones, todo ello bajo el argumento de garantizar “seguridad, dignidad y respeto” para los detenidos.

Las estructuras serían modificadas para incluir áreas de alojamiento, duchas y baños, cocinas, comedores, zonas recreativas e incluso una biblioteca.

Este plan se da en un contexto de deportaciones aceleradas. Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicados recientemente, indican que desde el 20 de enero de 2025 Estados Unidos ha deportado a más de 605.000 migrantes, como parte de la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la Administración de Donald Trump.

