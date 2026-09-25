El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) evalúa una nueva medida que podría cambiar la forma en que realiza operativos contra migrantes en distintas comunidades del país: el uso de camionetas como unidades móviles de detención. La propuesta ha generado preocupación entre defensores de los inmigrantes y familias que temen verse afectadas por un mayor despliegue de agentes. A continuación, te explicamos en qué consiste esta estrategia migratoria.

La política migratoria de la administración Trump sigue endureciéndose (Foto: Benjamin Hanson / Middle Easte vía AFP)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE ICE PARA USAR UNIDADES MÓVILES DE DETENCIÓN?

El plan de ICE consiste en adaptar camionetas o furgonetas como centros temporales de detención durante operativos migratorios. Las unidades permanecerían cerca de los equipos que realizan arrestos, retendrían a las personas bajo custodia hasta llenarse o hasta que concluya el operativo y luego las trasladarían a centros regionales de procesamiento.

Por ahora, las llamadas “instalaciones móviles de detención” es un proyecto en etapa de licitación y planificación, no un sistema ya desplegado en las calles, pero que se iniciaría en Pensilvania, según una licitación federal obtenida por un medio de periodismo investigativo llamado Project Salt Box.

¿Cómo funcionaría?

Despliegue junto a los operativos. Como las unidades se estacionarían cerca de los lugares donde ICE lleva a cabo arrestos, en vez de llevar inmediatamente a cada persona a un centro fijo, los agentes podrían permanecer en el área y continuar la operación.

Como las unidades se estacionarían cerca de los lugares donde ICE lleva a cabo arrestos, en vez de llevar inmediatamente a cada persona a un centro fijo, los agentes podrían permanecer en el área y continuar la operación. Custodia provisional en el vehículo. Según la documentación de contratación, los detenidos permanecerían en las camionetas hasta alcanzar la capacidad del vehículo o hasta terminar la actividad de los agentes en esa zona.

Según la documentación de contratación, los detenidos permanecerían en las camionetas hasta alcanzar la capacidad del vehículo o hasta terminar la actividad de los agentes en esa zona. Traslado posterior a un “hub”. Una vez finalizada esa fase, las personas serían llevadas a un centro regional de procesamiento, desde donde podrían ser transferidas a instalaciones de detención permanentes o a vuelos de deportación, según el proceso migratorio aplicable.

Los agentes podrán intervenir a más cantidad de personas cuando estas unidades se queden cerca mientras realizan los operativos (Foto: ICE / Flickr)

¿Qué características tendrían?

Según la licitación, se trataría de vehículos comerciales modificados, con una capacidad mínima de 15 personas, incluido el conductor. Contemplarían divisiones de seguridad, como jaulas metálicas y paneles de acrílico, para separar a las personas detenidas del conductor y del personal de custodia.

El documento señalado para Pensilvania también establece que las empresas contratistas tendrían que cumplir con los National Detention Standards de ICE, que regulan temas como supervisión médica, alimentación y prevención de abusos. En el caso de las mujeres, se menciona un máximo de 10 horas de retención continua dentro de las unidades.

¿Dónde se ejecutaría?

La propuesta detallada se relaciona inicialmente con Pensilvania, con cobertura prevista para las zonas de Filadelfia, Pittsburgh, York, Dover, Williamsport y Pike. También forma parte de una expansión más amplia que contempla centros regionales o “megacentros” en áreas como Denver, Miami, Filadelfia y Seattle.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?

No hay una fecha confirmada para que las camionetas empiecen a operar. La información pública del sitio web oficial de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos indica que ICE actualizó documentos técnicos el 28 de agosto de 2026 y fijó el 26 de septiembre de 2026 como fecha límite para recibir cotizaciones finales.