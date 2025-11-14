Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dado a conocer que sus agentes realizarán visitas domiciliarias a los adultos residentes que aceptaron en recibir a menores migrantes no acompañados. Su decisión ha levantado ciertas sospechas, debido a los constantes arrestos diarios que realizan. ¿En qué consiste esta iniciativa?

En Estados Unidos, es recurrente que menores de edad extranjeros ingresen sin documentos a través de la frontera y, al no contar con un tutor legal, se les asigna patrocinadores. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó que, actualmente, aquellos adultos designados no han sido investigados.

Entonces, para verificar el bienestar y seguridad de estos menores inmigrantes, se dio inicio a una nueva asociación policial, conocida como Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados (UAC). Esto permitirá que los uniformados de ICE trabajen en conjunto con policías estatales.

Los agentes de ICE trabajarán en conjunto con la policía estatal para cumplir esta iniciativa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Este programa ya comenzó el pasado 10 de noviembre en el estado de Florida y se espera que llegue al resto del país. El DHS informó que se pretende corroborar la situación actual de 450,000 menores no acompañados.

El propósito de las visitas domiciliarias es corroborar que estos menores de edad no están en riesgo de algún tipo de abuso o explotación. De acuerdo a la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, existen niños y adolescentes que están a cargo de patrocinadores con cargos delictivos.

El propósito es verificar si el menor de edad está libre de abusos o explotación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Detendrían a más inmigrantes

Pese a que el objetivo primordial de la propuesta consiste en garantizar la integridad física y mental de los menores no acompañados, diversos defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su total oposición ante esta iniciativa.

Consideran que esta disposición provocaría que los agentes de ICE tendrían mayor facilidad para detener a los extranjeros indocumentados que tienen a cargo un menor, a pesar de no contar con ningún tipo de historial criminal previo.