La expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes en Estados Unidos podría abrir una nueva etapa de operativos migratorios. Según reportes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) preparan una estrategia de arrestos y deportaciones que tendría como principal objetivo a ciudadanos haitianos que pierdan esta protección. A continuación, lo que se sabe sobre el plan, las fechas y quiénes podrían verse afectados.

La operación fue revelada por CBS News a partir de documentos internos y fuentes vinculadas a la agencia, y posteriormente confirmada por Fox News. El plan contempla aumentar los arrestos una vez que los beneficiarios del TPS de Haití queden nuevamente sujetos a las leyes migratorias regulares.

La medida ocurre después de que el Tribunal Supremo permitiera a la Administración del presidente Donald Trump avanzar con la eliminación de este beneficio humanitario, que durante años permitió a miles de haitianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Haitianos bajo la mira de ICE tras el fin del TPS

Según los reportes, una de las zonas donde se concentrarían los operativos sería Ohio, especialmente la ciudad de Springfield, donde existe una importante comunidad de origen haitiano.

Los planes de ICE incluirían detenciones y un proceso acelerado de traslado de migrantes hacia vuelos de expulsión con destino a Haití, un país que atraviesa una profunda crisis política, institucional y de seguridad.

La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, debido a que muchos beneficiarios del TPS han construido sus vidas en EE.UU. durante años, con empleos, familias y comunidades establecidas.

Los haitianos en EE.UU. enfrentan incertidumbre por posibles arrestos y procesos de deportación. | Crédito: AFP

Datos sobre la operación migratoria

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¿Cuándo vence el TPS para Haití?

Tras varias disputas legales, el vencimiento del TPS para ciudadanos haitianos estaba previsto inicialmente para el viernes 24 de julio de 2026. Sin embargo, un juez concedió una extensión y trasladó la fecha límite hasta el lunes 27 de julio de 2026.

Este cambio encendió las alertas entre miles de beneficiarios, quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre su situación migratoria y sobre la posibilidad de quedar expuestos a acciones de ICE.

El TPS no otorga una residencia permanente, pero permite que personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis extraordinarias puedan permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo.

Derechos de los migrantes tras perder el TPS

Aunque la pérdida del TPS puede dejar a una persona sin esta protección migratoria, los especialistas recuerdan que no todos los beneficiarios pueden ser deportados de manera automática.

Las leyes migratorias establecen que quienes no tengan una orden previa de expulsión mantienen el derecho de presentar su caso ante un juez de inmigración antes de una deportación definitiva.

Por ello, cada situación dependerá del historial migratorio individual, posibles solicitudes pendientes y otros factores legales.

EE.UU. intensifica su política migratoria mientras haitianos pierden la protección temporal del TPS. | Crédito: Giorgio Viera / AFP / GIORGIO VIERA

Springfield y la tensión alrededor de la comunidad haitiana

La ciudad de Springfield se convirtió en un punto de atención nacional durante la campaña presidencial de 2024, luego de la difusión de acusaciones falsas sobre la comunidad haitiana que provocaron amenazas y hostilidad contra residentes migrantes.

Ahora, con el posible inicio de nuevos operativos de ICE, la comunidad vuelve a estar en el centro del debate migratorio en EE.UU.

El fin del TPS para Haití forma parte de una política más amplia de endurecimiento migratorio impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump. La Administración ha promovido la eliminación de la protección para ciudadanos de varios países, una decisión que podría afectar a cientos de miles de personas que hasta ahora contaban con este amparo temporal.

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