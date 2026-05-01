Día a día, miles de inmigrantes que radican en Estados Unidos tienen el temor de ser detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento del día, incluso en sus propios hogares. Ante la posibilidad de que las autoridades migratorias ingresen a los domicilios para arrestar a cualquier “extranjero ilegal”, surgen dudas si es posible que se cumpla dicha acción. En ese caso, es necesario que se presente una orden; sin embargo, muchos desconocen la diferencia entre una judicial y una administrativa. En esta nota, te brindaré mayor información sobre estos documentos que suelen presentar los oficiales para llevar a cabo una detención.

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Desde que inició el segundo mandato del presidente Donald Trump, se endureció la política migratoria, la cual sería perjudicial para cualquier inmigrante que radica en el país. Si bien el objetivo eran aquellos con estatus ilegal, existen decenas de denuncias de personas que terminaron bajo custodia federal a pesar de contar con un beneficio migratorio.

Esto significó que una gran cantidad de familias sean separadas abruptamente, pues los detenidos se mantenían en un centro de detención o, en el peor de los casos, eran deportados.

Según cifras oficiales del medio CNN , en los primeros diez meses del segundo gobierno de Trump, específicamente entre enero y octubre del 2025, aproximadamente 200,000 residentes latinoamericanos fueron expulsados del país; se prevé que la cifra sea mayor hasta la fecha.

Entonces, por temor, una gran cantidad de extranjeros prefieren mantenerse en sus hogares, pero tampoco sería un excelente refugio, ya que estos agentes pueden tocar la puerta en el momento menos esperado.

Miles de inmigrantes han mostrado su rechazo ante los operativos realizados por los agentes de ICE. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Cuál es la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa

En caso eres inmigrante y estés residiendo en EE. UU., estás expuesto a ser intervenido por una autoridad migratoria, así estés en el interior de tu hogar. Para ello, es necesario que aprendas a diferenciar una orden judicial y una orden administrativa, pues es posible que los agentes te presente alguno de estos documentos.

Armando Olmedo, asesor jurídico de Televisa Univision, señaló que dichas órdenes son completamente diferentes, ya que cada una tiene un propósito en particular.

Respecto a la orden judicial, el especialista indica que “es un documento generado por un tribunal y debidamente emitida con nombre y propósito de la detención que lleva la firma de un juez o un magistrado”.

Cualquier inmigrante en Estados Unidos está expuesto a ser intervenido por un agente federal. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

También añade que esta orden cumple con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU., la cual prohíbe la detención arbitraria de una persona, específicamente en espacios privados, como un hogar, centro de labor, entre otros.

Entonces, con dicho escrito el agente federal tiene la potestad de realizar la detención de un sospechoso en el interior de su domicilio .

Por otra parte, una orden administrativa de arresto es generado por un oficial de ICE, según lo indicado por el letrado Olmendo. Dicho escrito le brinda a cualquier agente federal ejecutar el arresto de una persona que viole los derechos migratorios del país .

Pese a dicha autoridad, el escrito no cuenta con el “peso suficiente” para que un agente de ICE ingrese al espacio privado de un inmigrante y proceda con su detención .

“Muchos oficiales de migraciones se han presentado a casas diciendo que tienen una orden (administrativa) para detener una persona y tienen acceso a la casa; no es así”, añadió.

Finalmente, Armando Olmedo recomienda a los inmigrantes que, en caso de recibir alguna orden y necesitan saber si es judicial o administrativa, deben fijarse de qué entidad proviene y si cuenta con la firma de un juez.

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