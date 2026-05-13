La posibilidad de ver agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en partidos del Mundial 2026 ya comenzó a generar preocupación entre aficionados e inmigrantes. De acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia ha ofrecido personal para reforzar la seguridad en los alrededores de los estadios donde se disputará la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos. Aunque la propuesta todavía no ha sido aceptada oficialmente por las autoridades locales o federales encargadas de la seguridad del torneo, el tema ha abierto un intenso debate por el temor de que la presencia de agentes migratorios pueda intimidar a parte del público que planea asistir a los encuentros.

Según revelaron funcionarios del DHS a NBC News, los agentes y oficiales de ICE tendrían un papel enfocado en apoyar la seguridad perimetral de los estadios, similar al trabajo que el DHS realiza durante eventos masivos como el Super Bowl o el Kentucky Derby. Las autoridades insistieron en que los oficiales asignados a estas labores no revisarían el estatus migratorio de los espectadores ni de los trabajadores presentes en los partidos.

“Nuestros agentes y oficiales van a proporcionar seguridad cuando se les solicite, pero no van a examinar a las personas para determinar su estatus migratorio”, explicó uno de los funcionarios. También indicó que el uso de uniformes por parte de los agentes dependerá de cada sede.

EE.UU. analiza el apoyo de ICE durante el Mundial 2026 para reforzar la vigilancia en estadios y alrededores. | Crédito: Foto por TIMOTHY A. CLARY / AFP

¿Qué harán los agentes de ICE durante el Mundial 2026?

Por ahora, el plan contempla que agentes de ICE colaboren con departamentos de policía locales y agencias federales para reforzar la vigilancia en el exterior de los estadios y en áreas cercanas a los eventos. El portavoz del DHS aseguró que el objetivo principal es garantizar la seguridad de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

El departamento también afirmó que los visitantes internacionales que ingresen legalmente a EE.UU. para asistir al torneo “no tienen nada de qué preocuparse”. Sin embargo, las autoridades recomendaron a los viajeros preparar con anticipación toda su documentación y sus planes de viaje para evitar retrasos o inconvenientes durante el ingreso al país.

Aun así, funcionarios reconocieron que dentro de ICE no se ha emitido ninguna directriz que prohíba a los agentes realizar arrestos migratorios cerca de los estadios o durante los partidos. Esa posibilidad es precisamente la que ha despertado críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes y grupos de derechos civiles.

La posible presencia de ICE en partidos del Mundial 2026 en EE.UU. ha provocado críticas de organizaciones migrantes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El temor migratorio crece antes del Mundial 2026 en EE.UU.

La 2026 FIFA World Cup será la Copa del Mundo más grande organizada hasta ahora, con 48 selecciones disputando partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. El torneo arrancará el 11 de junio en Ciudad de México y terminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium.

Se espera que cientos de miles de aficionados viajen para asistir a los encuentros, pero la posible presencia de ICE ya genera preocupación en algunas comunidades migrantes. A principios de este año, agentes de la agencia patrullaron filas de seguridad en aeropuertos durante una escasez de trabajadores de la TSA, una situación que provocó críticas de organizaciones civiles por considerar que la medida intimidaba a viajeros con temor a ser detenidos.

Algo similar ocurrió recientemente en ceremonias de graduación de nuevos Marines en Carolina del Sur, donde agentes de ICE estuvieron desplegados en las afueras. Aunque no se reportaron arrestos, algunos reclutas decidieron asistir sin sus padres por miedo a problemas migratorios.

Los Ángeles descarta presencia de ICE durante el Mundial 2026

Aunque inicialmente surgieron dudas sobre una posible participación de ICE en los eventos del Mundial 2026 en Los Ángeles, autoridades locales aclararon que los agentes migratorios no forman parte del plan de seguridad en el SoFi Stadium. La aclaración llegó luego de declaraciones de Kathryn Schloessman, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles, quien durante un evento mencionó que ICE estaría presente como ocurre en otros grandes eventos deportivos.

Sin embargo, en una entrevista posterior, Schloessman explicó a ABC7 que se expresó de manera incorrecta y aseguró que no existe ninguna indicación de que agentes de ICE sean desplegados en los principales escenarios del torneo en Los Ángeles, incluido el SoFi Stadium y el Los Angeles Memorial Coliseum. La directiva indicó que el comité organizador trabaja junto a agencias locales, estatales y federales para garantizar la seguridad de los aficionados durante el Mundial 2026.

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