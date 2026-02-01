Diariamente, los migrantes que residen en Estados Unidos viven una pesadilla debido a los operativos sorpresa que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) . La eficacia de las miles de detenciones que se están registrando hasta ahora se relaciona directamente a la tecnología de punta que recurre esta agencia. En esta oportunidad, quiero revelarte cuáles son las herramientas que usan las autoridades migratorias y cómo funcionan con el propósito de conseguir la detención de un extranjero considerado “ilegal”.

Actualmente ICE se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que se ha puesto en evidencia el uso de fuerza excesiva y de su armamento para ejecutar operativos en distintos puntos del país. Por esta razón, organizaciones, inmigrantes e, incluso, los propios ciudadanos estadounidenses están protestando contra la agencia.

A pesar de estos esfuerzos por cambiar este panorama, las intervenciones por parte de las autoridades migratorias seguirán su curso. Esto obliga a la mayoría de extranjeros en reconsiderar sus propósitos y se orienten por abandonar este país, por temor a vivir esta experiencia considerada “traumática”.

El propósito de los operativos migratorios de ICE es capturar a aquellos inmigrantes ilegales o con antecedentes delictivos en ewl país. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Qué herramientas usa ICE para rastrear inmigrantes y manifestantes en EE.UU.

Reconocimiento facial y biometría

En el último año, ICE usó el reconocimiento facial en la vía pública. Entre las aplicaciones destacadas son Mobile Fortify (compara foto de rostros y huellas dactilares), BI2 Technologies (sistema de escaneo de iris que identifica a una persona a corta distancia) y Clearview AI (investiga agresiones contra agentes migratorios).

Lectores automáticos de patentes

La agencia adquirió dispositivos de Motorola Solutions y extendió su vínculo con la base de datos de Thomson Reuters. Ambos brindan la oportunidad de reconstruir los trayectos que realizan los vehículos y filtrar búsquedas por color, modelo o estado de registro.

El reconocimiento facial es una herramienta clave para ICE durante los operativos o las manifestaciones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Rastreo y acceso a dispositivos móviles

ICE adquirió la base Webloc de Penlink, la cual permite delimitar zonas específicas y localizar todos los celulares dentro de estos espacios. Además, firmó contratos con Paragon Solutions, Cellebrite y Finaldata; estos servicios tecnológicos permiten acceder a teléfonos bloqueados, recuperar archivos borrados y leer conversaciones cifradas.

Vigilancia aérea

Los drones también están presentes durante los operativos migratorios o las manifestaciones. Se tratan de los modelos Skydio X10D, los cuales están equipados con cámaras térmicas y visión nocturna, capaces de identificar a una persona así esté a kilómetros de distancia.

