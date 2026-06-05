El endurecimiento en la fiscalización de los procesos de asilo en Estados Unidos está causando mucha preocupación entre los solicitantes. Hace pocos días, se confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá acceso a estos trámites para detectar si existe algún fraude. En ese caso, es crucial preparar una carpeta sólida para evitar inconvenientes ante las autoridades migratorias. En esta nota, te revelaré cuáles son las pruebas necesarias para presentar un excelente expediente.

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Es importante señalar que, el pasado 26 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó un comunicado confirmando que ICE podrá “tomar medidas adicionales para combatir las solicitudes de asilo fraudulentas” con el propósito de reforzar el cumplimiento del artículo 1324c(d) del Título 8 del Código de los EE. UU.

Para James Percival, asesor jurídico general del DHS, millones de inmigrantes indocumentados han presentado solicitudes para ampararse a este recurso de protección legal desde hace años; sin embargo, precisa que recurren al engaño para obtener este beneficio .

"Las solicitudes de protección, como el asilo, están diseñadas para cubrir circunstancias únicas y específicas, pero es práctica habitual que los abogados de inmigración que representan a inmigrantes indocumentados afirmen que prácticamente todos ellos serán perseguidos o torturados en su país de origen", precisa Percival.

En consecuencia, la agencia migratoria tiene la disposición para revisar cada petición de asilo, lo que incrementa el temor de los usuarios al considerar que sus solicitudes puedan ser rechazadas o, peor aún, ser un objetivo de búsqueda que termina en arresto.

ICE tendrá la facultad de revisar minuciosamente las solicitudes de asilo. (Crédito: AFP)

Qué pruebas se deben presentar en un expediente de asilo ante USCIS

Ante este nuevo panorama, los solicitantes desean saber qué deben realizar para que sus expedientes no sean rechazados. En ese punto, Jamilah Espinosa, experta legal en temas migratorios , reveló que la documentación presentada es sumamente importante al presentar una solicitud.

Entre las pruebas que suelen brindar un mejor respaldo en la solicitud, según la letrada, son las siguientes:

Transcripción escrita de relatos sobre los hechos ocurridos.

Testimonios de personas que presenciaron o conocen lo sucedido.

Denuncias e informes policiales.

Mensajes, correos electrónicos o registros de llamadas que evidencien amenazas o hostigamiento.

Informes médicos sobre lesiones físicas.

Evaluaciones psicológicas relacionadas con trauma o afectaciones emocionales.

Artículos periodísticos y reportes sobre situaciones similares.

Fotografías vinculadas con los hechos denunciados.

Constancias de afiliación política, religiosa, étnica o social.

Evidencia de participación en manifestaciones u organizaciones políticas.

Registros de arrestos o persecuciones previas.

Información actualizada que demuestre que los riesgos continúan vigentes.

La documentación añadida a tu expediente será clave para evitar inconvenientes ante las autoridades migratorias. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Estos documentos deben responder sobre el solicitante de protección, tales como la naturaleza del perjuicio padecido, la identidad del agresor, los motivos del ataque y las razones de la falta de resguardo por parte de las entidades gubernamentales del país de origen.

Espinoza señala algo sumamente importante: tu expediente debe estar presentado en el idioma de Estados Unidos; es decir, en inglés. En caso no domines esta lengua, puedes adjuntar una traducción certificada que ha sido realizada por un intérprete calificado.

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