El pasado jueves 26 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se realizará el pago de un salario de emergencia a los agentes de la Administración de la Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para que retomen sus labores y cumplan con la correcta operatividad en los aeropuertos. Con esta disposición, ¿los agentes del ICE ya no estarán en estas instalaciones en los próximos días ? Esta duda y aquellas que tengas en mente te las resolveré en los siguientes párrafos.

Es importante señalarte que, hace más de un mes, existe una crisis operativa en los aeropuertos debido a que el Congreso no aprobó la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ; esto significa que distintas funciones han quedado paralizadas, incluyendo el TSA.

Desde entonces, se están registrando largas filas y retrasos de muchas horas que están perjudicando notoriamente a los pasajeros, pues no existe personal que realice los controles respectivos, ya que la mayoría renunció ante la falta de pagos.

Hasta el momento, aproximadamente 500 agentes de la TSA decidieron abandonar sus labores, según el medio CBS News . Si bien aún se mantiene un grupo reducido del trabajadores, éstos no están percibiendo sueldo alguno desde aquel entonces.

Ante la situación crítica, el mandatario Trump ordenó a los agentes federales en realizar estas funciones, una medida que causó indignación y preocupación, especialmente a los ciudadanos extranjeros que planificaban viajar desde EE.UU.

Tras no aprobarse la financiación hacia el DHS, se están registrando retrasos y largas filas en los aeropuertos de EE.UU. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

¿Los agentes de ICE seguirán en los aeropuertos de EE.UU. pese al anuncio de pago a personal de la TSA?

Si bien Donald Trump enfatizó que redirigirá los fondos para abonar el salario del personal de la TSA, especialmente aquellos que no han percibido sueldos por más de un mes desde que inició el cierre del gobierno, no significa que los agentes migratorios se retirarán del aeropuerto.

Según Toman Homan, responsable de la política fronteriza de la actual Administración, los uniformados seguirán prestando asistencia para mantener el orden en los terminales aéreos, pues considera que la caótica situación aún no está solucionada.

“Vamos a mantener una buena presencia allí y hasta que los aeropuertos sientan que están al 100%. Si regresan menos agentes de la TSA, eso significa que mantendremos más agentes de ICE allí”, declaró el funcionario este domingo 29 de marzo.

Los agentes de ICE representan un temor para aquellos inmigrantes que necesiten realizar un viaje desde EE.UU. en estos días. (Crédito: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RYAN MURPHY

Por lo tanto, los agentes de ICE seguirán cumpliendo órdenes hasta una fecha indeterminada, pues aún no se logra un consenso para la financiación del DHS. Esto significaría que cualquier extranjero calificado como “ilegal” y ubicado en algún aeropuerto del país está expuesto a ser arrestado.

“ICE está ahí para ayudar a nuestros compañeros de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten, hasta que retomen sus operaciones normales y sientan que esos aeropuertos son seguros”, añadió Homan

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