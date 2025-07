El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) continúa intensificando sus operativos en sitios de trabajo, y esta vez le tocó el turno a una obra en Marietta, Georgia. Aunque varios migrantes fueron arrestados durante la redada, un trabajador logró evitar la captura gracias a una arriesgada.

Según reportó Telemundo Atlanta, la redada ocurrió la mañana del martes 22 de julio en una construcción ubicada entre Shallowford Road y Sandy Plains, donde alrededor de 30 agentes federales llegaron en varios vehículos. Testigos relataron que los oficiales irrumpieron en la propiedad gritando “¡Al suelo, este es ICE!”, lo que generó pánico entre los trabajadores.

Uno de ellos, sin embargo, logró mantenerse fuera del radar. “Me escondí en el techo hasta que se fueron”, confesó el hombre, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. “Vi una escaleras y las subí. Ellos no subieron a esa zona y me quedé esperando allí”, añadió.

La redada ocurrió la mañana del martes 22 de julio en una obra ubicada en Marietta, Georgia. | Crédito: Telemundo Atltanta

Su decisión rápida y su conocimiento del lugar le permitieron evitar el arresto, mientras que otros compañeros no corrieron con la misma suerte. “Estaba mi patrón abajo y yo le mandé mensaje a él que me avisara cuando se fueran”, explicó.

El trabajador relató que permaneció oculto en el techo durante dos horas, hasta que confirmó que los agentes se habían retirado del lugar.

En declaraciones al citado medio, explicó que lleva 20 años viviendo en Estados Unidos, donde ha formado una familia con su esposa y sus dos hijos. “Nunca había vivido algo así”, confesó con evidente angustia.

Cerca de 30 agentes de ICE ingresaron al lugar gritando "¡Al suelo, este es ICE!", sorprendiendo a los trabajadores. | Crédito: Telemundo Atltanta

El trabajador contó que sudó intensamente mientras permanecía escondido en el techo a pleno mediodía, soportando temperaturas que superaban los 90 °F.

Aunque no se ha confirmado cuántas personas fueron detenidas en Marietta, el caso ha llamado la atención por la creciente frecuencia con la que ICE realiza este tipo de intervenciones.

Los operativos de ICE en zonas de construcción se han vuelto cada vez más frecuentes en distintas regiones del país, generando temor entre las comunidades migrantes que trabajan en este tipo de sectores.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!