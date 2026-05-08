El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos continúa tomando forma con un nuevo despliegue de recursos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, confirmó que 7,000 nuevos agentes ya se han integrado a las operaciones, mientras otros 3,000 se encuentran actualmente en formación en la academia.

“Tenemos 7,000 agentes nuevos a bordo y tenemos a otros 3,000 en formación en la academia”, señaló Homan durante una entrevista con Fox News. Además, adelantó el impacto que este refuerzo tendrá en la estrategia migratoria: “Preveo que las cifras de deportación aumentarán (...) mientras las detenciones en la frontera disminuyen”.

El anuncio no solo confirma la expansión operativa de ICE, sino que también apunta a un cambio de enfoque: más acciones dentro del territorio estadounidense y menos presión en la frontera sur.

ICE aumentará su presencia en varias ciudades del país como parte de su estrategia migratoria. | Crédito: AP Photo/Manuel Balce / Manuel Balce Ceneta

Estados y ciudades con mayor presencia de ICE

Según un reporte citado por Homan del diario USA Today, ICE planea desplegar alrededor de 330 nuevos agentes en más de 40 estados y en Puerto Rico.

El estado que recibirá más refuerzos es:

Texas: 49 agentes desplegados

Además, se prevé un aumento de la presencia de ICE en las siguientes ciudades:

Miami

Atlanta

Baltimore

Nashville

Seattle

También se incluye un refuerzo en localidades más pequeñas como:

Concho, Arizona

Manhattan, Kansas

Hot Springs, Dakota del Sur

No obstante, no se ha precisado cuántas de estas localidades ya cuentan con presencia de ICE ni si los nuevos agentes son contrataciones recientes o reubicaciones internas.

Un contexto de tensión política

Este despliegue ocurre en medio de tensiones dentro del Gobierno estadounidense, con críticas de sectores del trumpismo hacia la gestión migratoria actual tras recientes incidentes en Mineápolis, donde agentes federales dispararon contra dos ciudadanos durante protestas contra redadas.

El episodio generó presión pública y obligó a ICE a reforzar su imagen institucional. Incluso se ha reportado que el expresidente Donald Trump sugirió cambiar el nombre de la agencia a “NICE” (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) como parte de una estrategia simbólica.

ICE busca intensificar las detenciones y ampliar su capacidad operativa en todo el territorio estadounidense. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Meta: más deportaciones en todo EE.UU.

Pese a estas discusiones, Homan reafirmó que la prioridad es aumentar las detenciones y deportaciones. Actualmente, ICE realiza cerca de 1,200 arrestos diarios y cerró el año pasado con más de medio millón de inmigrantes indocumentados detenidos.

Con este nuevo despliegue, la administración busca acercarse a su meta de hasta un millón de deportaciones anuales, fortaleciendo las operaciones internas mientras las detenciones en la frontera muestran una tendencia a la baja.

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