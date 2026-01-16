Charles Wall se convirtió, este 15 de enero de 2026, en el nuevo subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su nombramiento se produce tras la salida de Madison Sheahan, quien dejó el cargo para lanzar su campaña a la Cámara de Representantes por el 9.º distrito de Ohio. La noticia fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Si no sabes quién es, no te preocupes que en esta nota te lo contamos.

“A partir de ahora, Charles Wall desempeñará el cargo de subdirector. Espero trabajar con él en su nuevo cargo para que EE.UU. vuelva a ser un lugar seguro”, escribió en su cuenta de X. Wall asume el cargo en medio de cuestionamientos por los operativos migratorios y tensiones en distintas ciudades de Estados Unidos.

Kristi Noem destacó la designación de Charles Wall como subdirector del ICE (Foto referencial: Timothy A.Clary / AFP)

¿QUIÉN ES CHARLES WALL?

Charles Wall es el nuevo subdirector del ICE; por lo tanto, se convirtió en la mano derecha de Kristi Noem. Él es abogado y cuenta con una trayectoria de 14 años dentro del ICE, cuya carrera dentro de la agencia federal comenzó en 2012 cuando se convirtió en asesor legal principal adjunto en el estado de Luisiana y la región de Nueva Orleans. Desde ese momento, ocupó varios cargos y fue ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad jurídica y administrativa.

“Durante el último año, el Sr. Wall se desempeñó como Asesor Legal Principal del ICE, desempeñando un papel clave para ayudarnos a lograr resultados históricos en el arresto y la deportación de los peores delincuentes extranjeros ilegales de los barrios estadounidenses. El Sr. Wall ha sido abogado del ICE durante 14 años y es un pensador progresista y estratégico que comprende la importancia de priorizar la deportación de asesinos, violadores, pedófilos, pandilleros y terroristas de nuestro país”, publicó Noem en su red social.

Como asesor legal principal del ICE, supervisó a miles de abogados y personal de apoyo, coordinando la representación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en procedimientos de deportación. Asimismo, asesoró jurídicamente a los niveles más altos del organismo.

Su trabajo también incluyó la coordinación con las divisiones de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Asimismo, participó en el seguimiento legal de operativos encubiertos y controles en lugares de trabajo.

A raíz de su gran experiencia, ha brindado capacitaciones y asesoramiento jurídico a personal de campo.

¿Qué estudio Charles Wall?

Charles Wall tiene una licenciatura en Historia obtenida en la Universidad de Nueva Orleans. Posteriormente, obtuvo el título de Doctor en Derecho (Juris Doctor) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane, especializándose en derecho migratorio y administrativo.

