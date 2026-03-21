La crítica situación que se está registrando en los aeropuertos de EE.UU. podría dar un giro drástico ante la reciente advertencia del presidente Donald Trump. Ante los retrasos por varias horas y las largas colas en ciertos terminales aéreos debido al cierre temporal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el mandatario tiene planificado enviar a los agentes de ICE para que la operatividad se restaure con normalidad. Para que conozcas más detalles al respecto, te invito a leer la siguiente nota.

Este contundente aviso tiene un plazo; el presidente Trump señaló que, si los demócratas siguen bloqueando la financiación al DHS, ordenará a los agentes federales a “cumplir las labores” de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) desde este lunes 21 de marzo.

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos”, se lee en su publicación en la red social Truth Social.

La advertencia surge en el contexto del cierre parcial de este departamento estatal que se ha prolongado por más de un mes. Según distintos medios, el bloqueo presupuestario en el Congreso ha ocasionado que centenares de agentes del TSA sigan laborando sin percibir sueldo alguno.

La advertencia de Donald Trump surge ante la crisis de operatividad que se están registrando en los aeropuertos de EE.UU. (Crédito: Andrew Caballero-Reynolds / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Una nueva preocupación para inmigrantes viajeros

De concretarse esta orden, Donald Trump fue contundente en su mensaje: los agentes de ICE implementarán rigurosas medidas de seguridad y arrestarán inmediatamente a los inmigrantes ilegales que se sitúen en los terminales aéreos.

“Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuerto. ¡Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo!“, finalizó.

Esta iniciativa por parte de la actual Administración solo causaría temor y preocupación entre los extranjeros que pretenden viajar desde este país, ya que estarán expuestos a quedar bajo custodia federal.

De concretarse esta iniciativa, ICE tomará el rol de los oficiales del TSA para restaurar la operatividad en los aeropuertos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Aún no se logra un acuerdo en el Congreso

El pasado viernes 20 de marzo, el Senado no logró un acuerdo en la aprobación del proyecto de ley de financiamiento anual para el DHS, debido a que los demócratas no permitieron la viabilidad de la legislación durante la votación de procedimiento.

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