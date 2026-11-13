VOICE, una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinada a orientar a víctimas de delitos vinculados con la inmigración, ha despertado advertencias sobre su posible uso indebido. Aunque la agencia la presenta como una herramienta de apoyo, un abogado de inmigración señala que podría prestarse a denuncias falsas e intimidación contra inmigrantes si no se verifican las acusaciones. ¿Cómo funciona este servicio y en qué se basan esas preocupaciones? En esta nota te lo explicamos.

El Gobierno defiende su función de asistencia, mientras un abogado pide comprobar las acusaciones antes de actuar (Foto: Benjamin Hanson / Middle East Images vía AFP)

LO QUE DEBES SABER SOBRE VOICE

VOICE (Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos de Inmigración) es una oficina de ICE que se creó para brindar asistencia y acceso a recursos a las víctimas y sus familias afectadas por delitos relacionados con la inmigración. https://www.ice.gov/voice

Entre sus funciones están:

Ayudar a las víctimas a entender el proceso de control migratorio y deportación.

Facilitar información que legalmente pueda divulgarse sobre antecedentes penales y migratorios de la persona involucrada.

Ayudar a registrarse en DHS-VINE, un sistema de notificaciones sobre cambios en la situación de custodia.

Explicar las oportunidades para presentar una declaración sobre el impacto del delito.

Derivar a las personas a servicios sociales y otros recursos de asistencia.

Pueden solicitar orientación víctimas, familiares, testigos y representantes, como abogados, padres o tutores legales. La línea es 1-855-488-6423, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, excepto feriados federales.

No es un servicio recién creado, ya que nació durante la primera administración de Donald Trump y, según el Departamento de Seguridad Nacional, fue reabierto el 9 de abril de 2025.

¿POR QUÉ SEÑALAN QUE PODRÍA UTILIZARSE PARA PERSEGUIR A INMIGRANTES?

En un informe de Univision, publicado el 11 de noviembre de 2026, el abogado de inmigración John de la Vega señala que si bien VOICE puede ayudar a víctimas, plantea riesgos si no se comprueban las acusaciones. Sus críticas se concentran en tres puntos.

1. Denuncias falsas por conflictos personales. El abogado advierte que alguien con un conflicto con una persona inmigrante podría utilizar el servicio para presentar acusaciones sin fundamento. Su preocupación es que se señale a alguien ante ICE sin verificar previamente los hechos.

2. Intimidación y discriminación. Algunas personas amenazan con llamar a ICE al encontrarse con alguien de apariencia hispana o racializada.

3. Vincular inmigración y criminalidad. Otra crítica es que centrar la atención en delitos cometidos por extranjeros puede reforzar la idea de que la población inmigrante es criminal.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

La postura oficial es que VOICE cubre una necesidad de las víctimas: conocer qué ocurre con la persona involucrada, entender el procedimiento migratorio y acceder a servicios de apoyo.

ICE informó que, entre el 23 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, su línea recibió 897 llamadas de víctimas, familiares y defensores; entre los delitos reportados figuraban agresiones, violencia sexual y homicidios.

Denuncias falsas e intimidación: las advertencias sobre el posible uso indebido de VOICE (Foto referencial: Blake Fagan / AFP) / BLAKE FAGAN

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