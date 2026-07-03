Un importante revés judicial para la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump podría cambiar la situación de miles de inmigrantes detenidos en el sur de Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrá mantener a personas migrantes detenidas por más de 90 días sin brindarles la oportunidad de solicitar su libertad bajo fianza. A continuación, los estados donde esta decisión tendrá impacto y qué significa para los inmigrantes afectados.

La decisión, emitida el jueves 2 de julio por un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, tendrá impacto principalmente en los estados de Texas y Luisiana, donde el tribunal tiene jurisdicción.

¿Qué decidió el tribunal sobre las detenciones de ICE?

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estableció que las personas inmigrantes detenidas por ICE durante más de 90 días deberán tener acceso a una audiencia de fianza, en la que un juez podrá evaluar si corresponde su liberación mientras continúa su proceso migratorio.

El fallo responde a un vacío que había quedado tras una decisión emitida en febrero por otro panel del mismo tribunal. En aquella ocasión, los jueces respaldaron la interpretación del gobierno de Donald Trump sobre una ley federal que permite la detención obligatoria de determinados extranjeros, pero no resolvieron si la Constitución exige una audiencia para revisar esas detenciones prolongadas.

Un tribunal limita la autoridad de ICE en EE.UU. para retener migrantes sin audiencia de fianza. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Estados donde aplicará la decisión

Aspecto Información Tribunal que emitió el fallo Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito Fecha de la decisión 2 de julio Estados afectados Texas y Luisiana Tiempo máximo sin audiencia 90 días Derecho reconocido Solicitar una audiencia de libertad bajo fianza después de 90 días de detención Agencia involucrada Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

¿Por qué el tribunal consideró inconstitucional una detención indefinida?

Según N+ Univision, la jueza Leslie Southwick, quien integró la mayoría, explicó que la Corte Suprema de EE.UU. ha sostenido desde 2001 que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda protege a todas las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.

En su opinión, la Constitución garantiza que nadie permanezca privado de su libertad de manera indefinida sin la posibilidad de ser escuchado ante un juez.

Por el contrario, el magistrado Cory Wilson votó en contra al considerar que la decisión limita las facultades que la Constitución otorga al Congreso para regular las políticas migratorias.

Organizaciones de inmigración celebran la resolución

Tras conocerse el fallo, Rebecca Cassler, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración y representante de los migrantes involucrados en el caso, afirmó que la decisión reconoce que el debido proceso impide que el gobierno mantenga detenidas a las personas indefinidamente sin acceso a una revisión judicial.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo encargado de supervisar al ICE, no ha emitido comentarios sobre la resolución.

Miles de inmigrantes podrían beneficiarse por la nueva decisión que afecta a ICE en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué surgió esta disputa sobre la detención obligatoria?

La legislación migratoria de Estados Unidos establece que los llamados “solicitantes de admisión” deben permanecer bajo detención obligatoria mientras sus casos son analizados por los tribunales de inmigración y, por regla general, no tienen derecho a una audiencia de fianza.

Sin embargo, el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional amplió esa interpretación al considerar que esa categoría también podía aplicarse a personas que ya residían dentro de Estados Unidos y no únicamente a quienes acababan de ingresar al país.

Posteriormente, en septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, respaldó ese criterio, lo que permitió que jueces migratorios ordenaran la detención obligatoria en un número mucho mayor de casos.

Con este nuevo fallo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito establece que, aun cuando la ley permita la detención obligatoria, las personas retenidas por más de 90 días deberán contar con una audiencia para solicitar su libertad bajo fianza, reforzando las garantías del debido proceso en Texas y Luisiana.

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