Moverse por Nueva York, principalmente Manhattan no siempre es sencillo. Quienes usan el transporte público a diario —desde residentes que trabajan en Midtown hasta repartidores que cruzan Herald Square o turistas que bajan del Penn Station— saben que algunos de los corredores más transitados de la ciudad se paralizan en horas punta, especialmente cuando hay entregas frente a tiendas como Macy’s, o cuando hay eventos en Javits Center. Por eso cualquier medida que agilice los autobuses y reduzca la congestión genera expectativa entre pasajeros, conductores, comerciantes del barrio y comunidades latinas que dependen del servicio para llegar a sus empleos, escuelas y citas médicas. La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani confirmó que retomará uno de los proyectos de movilidad más importantes de los últimos años: crear una vía exclusiva para autobuses en la emblemática 34th Street.

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La iniciativa busca reducir retrasos del transporte público, mejorar la seguridad vial y optimizar el tránsito en una de las arterias más concurridas de Manhattan, una decisión que impactará desde los usuarios del M34-SBS hasta los conductores de camiones de reparto y los clientes de restaurantes latinos alrededor de la zona.

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADA LA NUEVA VÍA EXCLUSIVA PARA AUTOBUSES?

De acuerdo con el anuncio de la Alcaldía y del New York City Department of Transportation (NYC DOT), la nueva busway funcionará a lo largo de la calle 34 entre Third Avenue y Ninth Avenue, atravesando un tramo clave del centro de Manhattan y conectando puntos neurálgicos como Herald Square, Penn Station y zonas comerciales de Koreatown y Midtown West.

La vía, según medios como Pix11, Fox5, Gothamist, etc., operará en ambos sentidos y, según estimaciones del NYC DOT, beneficiará a más de 28.000 pasajeros que usan diariamente las rutas que recorren este corredor.

Características principales:

Característica Detalle Calle intervenida 34th Street Ubicación Entre Third Avenue y Ninth Avenue Distrito Manhattan Sentido de circulación Ambos sentidos Usuarios beneficiados Más de 28.000 pasajeros diarios

CRONOGRAMA PREVISTO

Las autoridades informaron que el proyecto se reactiva tras una suspensión por observaciones de la Administración Federal de Carreteras (FHWA). El cronograma preliminar incluye:

Inicio de participación pública: este mes.

Instalación de mobiliario urbano e infraestructura: durante el verano.

Finalización de obras: antes de que termine el otoño.

La ciudad no ha fijado aún una fecha exacta de inauguración, pero el objetivo es que la vía esté operativa antes del fin de la temporada otoñal.

¿QUÉ VEHÍCULOS PODRÁN CIRCULAR Y CUÁLES SERÁN LAS RESTRICCIONES?

La normativa prevista especifica que el tránsito continuo estará permitido solamente para:

Autobuses públicos.

Camiones de carga (para entregas y logística).

Vehículos de emergencia.

Los automóviles particulares conservarán acceso local para detenerse en destinos sobre la calle 34, pero deberán girar en la primera intersección disponible; no podrán atravesar el tramo completo. Las motocicletas particulares estarán sujetas a las mismas reglas de acceso local.

Restricciones:

Vehículo ¿Puede circular por toda la vía? Autobuses Sí Camiones de carga Sí Vehículos de emergencia Sí Automóviles particulares No Motocicletas particulares No (acceso local con limitaciones)

Reglas para conductores particulares:

Acceso solo para destinos locales (ej.: recoger pasajeros, entregas cortas, llegar a un garaje o negocio).

Obligación de salir del corredor en la primera intersección disponible.

Multas y cámaras de control para quienes crucen el corredor completo sin autorización.

La línea M34 de la MTA pasa por la 34th Street (Foto: MTA)

EL OBJETIVO: AUTOBUSES MÁS RÁPIDOS Y CALLES MÁS SEGURAS

El alcalde Mamdani argumentó que demasiados neoyorquinos pierden tiempo esperando autobuses atrapados en el tráfico. El plan busca transformar este corredor congestionado para que el transporte público circule de forma más eficiente y segura. La medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el transporte colectivo y reducir la dependencia del auto particular.

Desde NYC DOT recuerdan que 34th Street es un corredor prioritario dentro del programa Vision Zero por la alta incidencia de accidentes en la zona, y que reducir la interacción entre buses y vehículos particulares mejora la seguridad para peatones, ciclistas y trabajadores en la calle.

Cifras que respaldan la decisión:

Indicador Dato Lesiones de tránsito registradas (2020–2024) 324 Incremento potencial de velocidad en corredores con busway Hasta 60% Reducción potencial de lesiones Hasta 45% Reducción de lesiones en la 14th Street Busway Cerca de 60%

Así se verá la calle cuando termine de elaborarse el proyecto (Foto: Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York)

UN MODELO QUE YA FUNCIONÓ: 14TH STREET BUSWAY

El proyecto se inspira en la exitosa implementación en 14th Street, donde la prioridad a buses mejoró la velocidad y confiabilidad del servicio. Janno Lieber, CEO de la MTA, destacó que la experiencia en la calle 14 mostró beneficios diarios para pasajeros que ahora experimentan viajes más rápidos y horarios más predecibles.

QUÉ SIGNIFICA PARA LOS LATINOS Y PARA QUIENES TRABAJAN EN LA ZONA

Para trabajadores latinos que viajan desde Queens o el Bronx, una 34th Street más rápida puede reducir el tiempo de viaje y mejorar la puntualidad laboral.

Comerciantes de la zona (incluyendo bodegas y restaurantes latinos) podrían ver cambios en la logística de entregas; la ciudad prevé coordinación con asociaciones de comerciantes para minimizar impactos.

Familias que usan la M34-SBS o las rutas que paran cerca de escuelas y consulados tendrán mayor previsibilidad en sus trayectos.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA VIAJEROS Y CONDUCTORES