El Plaza Hotel, uno de los escenarios más recordados de “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, suspenderá sus operaciones en enero de 2027 para restaurar su fachada histórica. Ubicado en la Quinta Avenida y Central Park South, frente al parque más emblemático de Manhattan, el establecimiento dejará de recibir huéspedes durante al menos cuatro años, según anunció su administración. La medida también alcanzará al Palm Court y a los salones de eventos, de modo que afectará tanto a quienes planeaban hospedarse allí como a las familias que buscaban disfrutar del tradicional té de la tarde o celebrar una ocasión especial en este símbolo de la ciudad.

El anuncio llega antes de las fiestas de fin de año, una temporada vinculada a la aventura de Kevin McCallister en la pantalla grande. Para el público hispanohablante que conoce la película por su título latinoamericano —o como “Home Alone 2″, su nombre en Estados Unidos—, los próximos meses ofrecen una oportunidad para organizar una visita. Sin embargo, las experiencias disponibles requieren consultar las condiciones de acceso y, en determinados casos, reservar con anticipación.

Macaulay Culkin en su personaje de Kevin cuando se cruza con Donald Trump durante una escena de la película "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" en el Plaza Hotel (Foto: 20th Century Fox)

¿DESDE CUÁNDO CERRARÁ EL PLAZA HOTEL Y CUÁNDO PODRÍA REABRIR?

El comunicado difundido el 14 de octubre establece que la suspensión comenzará en enero de 2027 y se prolongará durante al menos cuatro años. La administración no ha confirmado una fecha de regreso: si se cumple el plazo mínimo anunciado, podría retomar sus actividades en 2031, aunque las obras podrían extenderse.

Estos son los principales datos que conviene tener en cuenta:

Dato Información Establecimiento The Plaza Hotel Ubicación Quinta Avenida y Central Park South, junto a la calle 59, Manhattan Inicio del cierre Enero de 2027 Duración anunciada Al menos cuatro años Posible reapertura En 2031, si se cumple el plazo mínimo; no hay fecha confirmada Motivo Reparación y restauración de la fachada histórica protegida Operador Fairmont Hotels & Resorts

Aunque algunos reportes periodísticos señalan el 19 de enero como último día de servicio, el anuncio oficial consultado únicamente precisa el mes. Quienes tengan una reservación para ese período deben comunicarse directamente con el establecimiento para conocer su situación.

¿POR QUÉ CERRARÁ DURANTE AL MENOS CUATRO AÑOS?

La intervención se concentrará en la fachada protegida del edificio de 18 pisos. A diferencia de una renovación habitual de habitaciones, este proyecto exige reparaciones sujetas a requisitos de conservación patrimonial y una coordinación especializada para preservar sus características arquitectónicas.

Según explicó la administración, la complejidad de las tareas y las interferencias sobre el funcionamiento cotidiano hacen necesario suspender las operaciones. Entre los motivos también mencionó la seguridad de huéspedes, empleados y vecinos, además del cuidado del inmueble a largo plazo.

Todavía no se ha publicado un desglose completo de las reparaciones ni su costo. El comunicado señala que varios aspectos de la planificación continúan bajo revisión, por lo que tampoco corresponde presentar 2031 como una fecha definitiva para volver a recibir visitantes.

El Plaza Hotel, ubicado en Manhattan, cerrará sus operaciones por 4 años (Foto: Getty Images) / NurPhoto

¿QUÉ PASARÁ CON LOS 378 TRABAJADORES SINDICALIZADOS?

El cierre tendrá consecuencias laborales para quienes dependen de la actividad diaria del Plaza. Según informó The New York Times, en declaraciones recogidas por People, el sindicato Hotel & Gaming Trades Council señaló que sus 378 miembros empleados en el establecimiento tendrán derecho a regresar a sus puestos con la misma tarifa salarial cuando reabra.

Durante la interrupción, la organización buscará ayudarlos a conseguir ocupaciones alternativas. Ese compromiso de reincorporación no significa que continuarán cobrando sus remuneraciones mientras se ejecuten las obras, una diferencia importante para entender el alcance de la protección anunciada.

También quedan dudas sobre las residencias privadas. Además de las habitaciones destinadas al hospedaje, el edificio cuenta con 181 condominios; en la información consultada, sus responsables no habían aclarado si los ocupantes tendrían que salir durante la restauración.

EL HOTEL DE “MI POBRE ANGELITO 2” TIENE MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA

El Plaza abrió en 1907 y fue diseñado por Henry Janeway Hardenbergh, arquitecto que también estuvo detrás del Dakota, en Central Park West. Su ubicación y apariencia lo convirtieron en una referencia del lujo en Manhattan mucho antes de alcanzar reconocimiento entre nuevas generaciones a través del cine.

Para numerosos espectadores latinoamericanos, la conexión más inmediata sigue siendo “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”. En la cinta protagonizada por Macaulay Culkin, Kevin McCallister se aloja en el establecimiento durante su inesperada aventura por la ciudad, una asociación que permanece vigente en su oferta turística.

En su página oficial, el hotel promociona una experiencia llamada “Home Alone: Fun in New York”, inspirada en momentos de la película. La propuesta también aparece entre las opciones de temporada, junto con otras actividades pensadas para disfrutar las fiestas en familia.

El inmueble conserva, además, un vínculo con la literatura infantil a través de Eloise, personaje que inspira una suite, una boutique y un servicio de té. Su atractivo, por tanto, reúne arquitectura, alojamiento e historias reconocibles para visitantes de distintas edades.

¿QUÉ SE PODRÁ DISFRUTAR ANTES DEL CIERRE?

El Plaza mantiene anunciada una programación para las fiestas de 2026, con propuestas gastronómicas, actividades familiares y celebraciones de Año Nuevo. La disponibilidad dependerá de cada fecha, del tipo de servicio y de las condiciones de reserva.

Entre las opciones publicadas figuran:

Palm Court: el tradicional té de la tarde y propuestas especiales para Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo.

Champagne Bar: servicios de temporada, con algunas experiencias reservadas exclusivamente para huéspedes.

Paquete inspirado en “Home Alone”: una alternativa de alojamiento con actividades y detalles relacionados con la película.

Decoración navideña: las ambientaciones de temporada están anunciadas a partir del 11 de noviembre.

Para quienes reciben familiares durante las fiestas o desean sumar esta parada a un paseo por Midtown, conviene distinguir una reserva gastronómica de una visita libre. La programación anunciada no implica acceso irrestricto a todos los interiores, mientras que determinadas actividades tienen condiciones específicas.