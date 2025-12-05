Hay varios destinos para pasar fiestas navideñas, pero un sitio especializado te recomienda algunos (Foto: Pixabay)
Judith Vicente
Judith Vicente

Se acercan las vacaciones de invierno y muchas personas planifican a dónde viajar para relajarse. Tomando en cuenta que es una temporada helada, te damos a conocer cinco destinos invernales perfectos para disfrutar de la nieve y la en Estados Unidos.

La lista, realizada por el sitio web WalletHub, se basó en criterios de asequibilidad, accesibilidad y variedad de actividades. El análisis compara precios de vuelos, oferta turística, calidad gastronómica y condiciones de seguridad en más de treinta lugares.

Tu viaje puedes realizarlo en familia o con amigos por la gran diversas de actividades que hay para realizar (Foto: Pixabay)
1. CHICAGO

Precio de pasajes de avión ida y vuelta

  • US$48–US$70 con aerolíneas low cost saliendo de ciudades grandes como Atlanta u otras del este de EE. UU.
  • US$120-US$150 en rutas domésticas
  • US$300 en temporada alta desde aeropuertos menos concurridos

Tasa de criminalidad patrimonial: la más baja entre los principales destinos evaluados por WalletHub

¿Qué encontrar? Museos y clubes de jazz, así como una oferta gastronómica variada.

2. ATLANTA

Precio de pasajes de avión ida y vuelta

  • US$45–US$60 con aerolíneas low cost
  • US$90-US$150 en rutas populares y fechas normales
  • US$250-US$400 desde ciudades más lejanas o en temporada alta

Tasa de criminalidad patrimonial: es baja al ser considerada uno de los lugares más seguros de EE.UU.

¿Qué encontrar? Aunque no es una metrópolis nevada, FOX Weather resalta su variedad cultural y opciones de entretenimiento para las fiestas navideñas.

3. WASHINGTON, D.C.

Precio de pasajes de avión ida y vuelta

  • US$34–US$50 con aerolíneas low cost rutas muy específicas; por ejemplo, a aeropuertos de la zona como Baltimore/Washington BWI
  • US$120-US$220 en rutas domésticas
  • US$250-US$300 en temporada alta o desde aeropuertos pequeños

Tasa de criminalidad patrimonial: según WalletHub tienen “un nivel de seguridad superior al promedio nacional”.

¿Qué encontrar? Monumentos y edificios emblemáticos, además de los espectáculos de luces navideñas.

4. ST. LOUIS

Precio de pasajes de avión ida y vuelta

  • US$48–US$61 en rutas muy concretas; por ejemplo, Denver–St. Louis o Atlanta–St. Louis con aerolíneas low‑cost como Frontier o Spirit.
  • US$120-US$20 en rutas domésticas
  • US$250-US$300 en temporada alta o saliendo desde aeropuertos pequeños

Tasa de criminalidad patrimonial: puesto 157 de 182 ciudades analizadas

¿Qué encontrar? Festivales, circuitos de luces, juego en la nieve y más.

5. CINCINNATI, OHIO

Precio de pasajes de avión ida y vuelta

  • US$58–US$70 en rutas y días muy específicos, casi siempre con aerolíneas low‑cost
  • US$200-US$250 en temporada alta o saliendo desde aeropuertos pequeños

Tasa de criminalidad patrimonial: posición 135 de 182 ciudades evaluadas

¿Qué encontrar? El Jardín Botánico y Zoológico organiza exhibiciones de luces. También hay ferias gastronómicas y diversos eventos.

Festivales, actividades en la nieve y mucho más se ofrecen en diversos lugares (Foto: Pixabay)
