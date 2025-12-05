Se acercan las vacaciones de invierno y muchas personas planifican a dónde viajar para relajarse. Tomando en cuenta que es una temporada helada, te damos a conocer cinco destinos invernales perfectos para disfrutar de la nieve y la Navidad en Estados Unidos.
La lista, realizada por el sitio web WalletHub, se basó en criterios de asequibilidad, accesibilidad y variedad de actividades. El análisis compara precios de vuelos, oferta turística, calidad gastronómica y condiciones de seguridad en más de treinta lugares.
1. CHICAGO
Precio de pasajes de avión ida y vuelta
- US$48–US$70 con aerolíneas low cost saliendo de ciudades grandes como Atlanta u otras del este de EE. UU.
- US$120-US$150 en rutas domésticas
- US$300 en temporada alta desde aeropuertos menos concurridos
Tasa de criminalidad patrimonial: la más baja entre los principales destinos evaluados por WalletHub
¿Qué encontrar? Museos y clubes de jazz, así como una oferta gastronómica variada.
2. ATLANTA
Precio de pasajes de avión ida y vuelta
- US$45–US$60 con aerolíneas low cost
- US$90-US$150 en rutas populares y fechas normales
- US$250-US$400 desde ciudades más lejanas o en temporada alta
Tasa de criminalidad patrimonial: es baja al ser considerada uno de los lugares más seguros de EE.UU.
¿Qué encontrar? Aunque no es una metrópolis nevada, FOX Weather resalta su variedad cultural y opciones de entretenimiento para las fiestas navideñas.
3. WASHINGTON, D.C.
Precio de pasajes de avión ida y vuelta
- US$34–US$50 con aerolíneas low cost rutas muy específicas; por ejemplo, a aeropuertos de la zona como Baltimore/Washington BWI
- US$120-US$220 en rutas domésticas
- US$250-US$300 en temporada alta o desde aeropuertos pequeños
Tasa de criminalidad patrimonial: según WalletHub tienen “un nivel de seguridad superior al promedio nacional”.
¿Qué encontrar? Monumentos y edificios emblemáticos, además de los espectáculos de luces navideñas.
4. ST. LOUIS
Precio de pasajes de avión ida y vuelta
- US$48–US$61 en rutas muy concretas; por ejemplo, Denver–St. Louis o Atlanta–St. Louis con aerolíneas low‑cost como Frontier o Spirit.
- US$120-US$20 en rutas domésticas
- US$250-US$300 en temporada alta o saliendo desde aeropuertos pequeños
Tasa de criminalidad patrimonial: puesto 157 de 182 ciudades analizadas
¿Qué encontrar? Festivales, circuitos de luces, juego en la nieve y más.
5. CINCINNATI, OHIO
Precio de pasajes de avión ida y vuelta
- US$58–US$70 en rutas y días muy específicos, casi siempre con aerolíneas low‑cost
- US$200-US$250 en temporada alta o saliendo desde aeropuertos pequeños
Tasa de criminalidad patrimonial: posición 135 de 182 ciudades evaluadas
¿Qué encontrar? El Jardín Botánico y Zoológico organiza exhibiciones de luces. También hay ferias gastronómicas y diversos eventos.
