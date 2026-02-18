Tu ciudad podría sumar pronto nuevos muebles y albóndigas suecas, ya que IKEA planea abrir diez nuevas tiendas en Estados Unidos en 2026. El anuncio se conoció esta semana, cuando la compañía confirmó ubicaciones adicionales a las ya previstas para ese año. Cuatro de las nuevas tiendas fueron reveladas en el “Resumen Anual 2025” de la empresa, publicado el 17 de febrero. A estas se suman otras seis aperturas que IKEA había anunciado previamente el año pasado como parte de su plan de expansión para 2026.

Las nuevas tiendas estarán repartidas en varios estados del país. En total, habrá una apertura en Alabama, Arizona, California, Colorado, Illinois, Oklahoma y Virginia, mientras que Texas concentrará tres nuevas ubicaciones, convirtiéndose en el estado con mayor crecimiento para la marca ese año.

“De cara al año fiscal 2026, vamos a aprovechar este impulso, centrándonos en seguir invirtiendo en Estados Unidos para que IKEA sea más asequible, accesible y sostenible”, afirmó Rob Olson, director ejecutivo interino de IKEA U.S..

Las nuevas ubicaciones estarán repartidas en siete estados, con Texas concentrando tres aperturas. (Foto: AFP) / DANIEL LEAL

Actualmente, IKEA opera más de 500 tiendas en todo el mundo, de las cuales más de 50 están ubicadas en Estados Unidos. La empresa busca reforzar su presencia en el país acercando sus productos a más comunidades y ampliando su red de tiendas físicas.

Las diez ciudades que contarán con una nueva tienda IKEA en 2026 son: Phoenix (Arizona), Huntsville (Alabama), Culver City (California), Fort Collins (Colorado), Gurnee (Illinois), Tulsa (Oklahoma), Dallas (Texas), Rockwall (Texas), Webster (Texas) y Chantilly (Virginia).

Cómo encontrar la tienda de IKEA más cercana

Para encontrar un IKEA en Estados Unidos, la opción más rápida es utilizar el localizador oficial en su sitio web ingresando tu código postal. Actualmente, la cadena opera en 27 estados con más de 50 ubicaciones, concentrándose principalmente en zonas densamente pobladas de estados como California, Florida, Texas y Nueva York.

Dependiendo de tu ubicación, podrías encontrar tres tipos de establecimientos: las tiendas de formato completo con restaurante incluido, los estudios de Planificación y Pedido para diseños personalizados o los puntos de recogida exclusivos para pedidos en línea, que son ideales si no tienes una tienda grande cerca.

IKEA es una corporación multinacional de origen sueco fundada en 1943 y presente en 62 países. (Foto: AFP)

Antes de salir, es recomendable consultar la página específica de la tienda más cercana para verificar la disponibilidad de stock en tiempo real y los horarios del restaurante.

Si vives en una ciudad sin tienda física, como Nashville o Albuquerque, revisa los puntos de recogida externos, que ofrecen tarifas de entrega mucho más económicas.

