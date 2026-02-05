Illinois se prepara para un nuevo ciclo del horario de verano en 2026, una rutina que cada año obliga a millones de residentes a adelantar y atrasar sus relojes para mantener la sincronía con el resto del país. El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., el estado pasará de CST a CDT al adelantar una hora los relojes, mientras que el domingo 1 de noviembre, también a las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán a la 1:00 a. m. para regresar al horario estándar.

Esta guía detalla cómo hacer los ajustes sin confusiones en Chicago y otras ciudades, qué dispositivos requieren cambio manual, por qué la normativa federal mantiene el DST en Illinois y qué recomendaciones debes seguir para que el cambio de hora tenga el menor impacto posible en tu descanso y tu rutina diaria.

¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026?

En Illinois, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

Tabla – Calendario del horario de verano 2026 en Illinois

Evento Fecha 2026 Hora del cambio Acción del reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 → 3:00 a. m. Se adelanta 1 hora (CST → CDT). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 → 1:00 a. m. Se atrasa 1 hora.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Illinois?

Illinois se encuentra principalmente en la zona Central Time, por lo que aplica el cambio de hora conforme a la normativa federal: adelantar una hora en marzo y atrasar una hora en noviembre. La recomendación es ajustar los relojes manuales antes de dormir para despertar ya con la hora correcta.

Instrucciones para el ajuste en Illinois:

Noche del 7 al 8 de marzo de 2026:

Adelanta todos tus relojes manuales 1 hora (ejemplo: de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.).

Oficialmente, el cambio es de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. (CST → CDT).

Noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2026:

Atrasa 1 hora (de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).

Legalmente, el ajuste es de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

Aparatos que suelen requerir cambio manual en Illinois:

Relojes de cocina, microondas, hornos, cafeteras.

Relojes de pared, despertadores tradicionales, radios con reloj.

Termostatos programables y sistemas de riego sin conexión a internet.

Tableros de autos sin sincronización automática.

¿Por qué Illinois aplica el horario de verano y qué dice la normativa?

Illinois aplica el horario de verano en el marco de la normativa federal, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar por la tarde y coordinar horarios con otros estados de la zona Central. El cambio también busca minimizar el impacto en la rutina diaria al hacerse de madrugada, cuando menos actividades hay en curso.

Motivos clave del DST en Illinois:

Alineación con estados vecinos y con la mayoría del país, facilitando transporte y comercio.

Aprovechamiento de la luz vespertina para actividades sociales y comerciales, con posible ahorro energético.

Reducción del impacto en la vida diaria al hacer el cambio a las 2:00 a. m.

Cumplimiento del calendario federal, que fija el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre como fechas clave.

¿Qué ciudades de Illinois deben ajustar la hora y cómo las afecta?

El cambio de hora se aplica en todo el estado, incluyendo Chicago y otras ciudades importantes como Aurora, Rockford, Joliet, Naperville y Springfield. En estas áreas, el horario de verano influye en la movilidad urbana, el transporte público, el comercio y los horarios escolares.

Ciudades donde el cambio es más visible:

Chicago y su área metropolitana.

Aurora, Naperville, Joliet, Rockford, Springfield.

Así se ajusta el horario de verano en Illinois

Situación Antes del 8 de marzo Después del 8 de marzo Comentario Hora de entrada 8:00 a. m. Más claro al amanecer Amanecer más tardío Sensación de dormir menos. Cierre de comercios 6:00 p. m. Atardece más temprano Más luz al cierre Mayor actividad vespertina.

¿Qué consejos seguir en Illinois para el cambio de horario 2026?

Una buena preparación ayuda a reducir la somnolencia, evitar retrasos y mantener la productividad tras el cambio de hora. Los expertos recomiendan ajustes graduales y especial atención a la seguridad en carretera.

Consejos prácticos en Illinois:

Ajusta tu horario de sueño 3–4 días antes del cambio de marzo, adelantando 15 minutos cada día.

Revisa horarios de trenes, metros y autobuses, especialmente en Chicago.

Confirma que sistemas de seguridad, tarjetas de fichaje y software de registro horario tengan la hora correcta.

Usa recordatorios en el celular para no olvidar el cambio de noviembre.

Aprovecha la luz extra de la tarde para actividad física, lo que favorece la adaptación del organismo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en Illinois 2026

¿Cuál es la fecha exacta del cambio de horario en Illinois 2026?

El horario de verano empieza el domingo 8 de marzo de 2026 y termina el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿A qué hora debo cambiar el reloj en Illinois?

El ajuste oficial es a las 2:00 a. m.: en marzo se adelanta a las 3:00 a. m. y en noviembre se atrasa a la 1:00 a. m.

¿Illinois adelanta o atrasa el reloj en marzo?

En marzo Illinois adelanta el reloj una hora (de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.).

¿Chicago sigue el mismo horario de verano que el resto del estado?

Sí, Chicago y todo Illinois aplican el mismo calendario de DST fijado a nivel federal.

¿Es obligatorio cambiar la hora en todos los dispositivos?

La ley define la hora oficial; los dispositivos digitales suelen cambiar solos, pero relojes analógicos y de electrodomésticos deben ajustarse manualmente.