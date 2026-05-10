Es una excelente oportunidad para que accedas a alimentos sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Es una excelente oportunidad para que accedas a alimentos sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

El se prepara para una importante serie de jornadas comunitarias diseñadas para brindar un alivio a decenas de familias que más lo necesitan. Desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, se habilitarán distintos puntos de entrega donde se donarán . Si necesitas dichos productos o conoces a una persona que realmente se beneficiará de esta iniciativa, te revelaré todos los detalles en los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR

Ante el alto costo de vida que se está registrando en distintos puntos del país, los habitantes están reduciendo sus gastos para evitar cualquier deuda o apuro económico antes finalizar el mes. Por esa razón, no dudarían en aprovechar un beneficio que les permita ahorrar considerablemente.

Para dichas jornadas, se encargará de que este acto solidario llegue a gran parte de la población, ya que mantiene una alianza con más de 900 bancos de alimentos, mercados ambulantes y comedores sociales.

Las organizaciones te entregarán productos nutritivos para que disfrutes en tu mesa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las organizaciones te entregarán productos nutritivos para que disfrutes en tu mesa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 11 al 14 de mayo

LUNES 11 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a.m. a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
West Mark Food Pantry1420 W. Moss, Peoria, IL 616069 a 11 a.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Bartonville Christian Church4900 Pfeiffer Road, Bartonville, IL 616071 a 3 p.m.
Redeemer Lutheran6801 N Allen Road, Peoria, IL 616141 a 3 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618 a.m. a 4 p.m.

MARTES 12 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave, Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a.m. a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Manna From Heaven607 S. Western, Peoria, IL 6160511 a.m. a 1 p.m.
Pilgrim’s Progress Food Pantry3033 W Marquette, Peoria, IL 616053 a 5 p.m.
The Hope Chest - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 6155410 a.m. a 1 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618 a.m. a 4 p.m.
Eastview Christian Church Food Pantry1500 Airport Road, Normal, IL 617611 a 3 p.m. y 6 a 7:30 p.m.
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510 a.m. a 7 p.m.
Lo crucial será que acudas antes de la hora pactada, pues es posible que existan colas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Lo crucial será que acudas antes de la hora pactada, pues es posible que existan colas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m. y 3 a 6 p.m.
Mt. Zion Baptist Church304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 616051 a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 616049 a.m. a 12 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618 a.m. a 4 p.m.
Mt Pisgah Food Pantry801 West Market Street, Bloomington, IL 617014:30 a 6 p.m.
Salvation Army-Bloomington611 W Washington Street, Bloomington, IL 617019 a.m. a 2:30 p.m.
Eastview Christian Church Food Pantry1500 Airport Road, Normal, IL 617611 a 3 p.m. y 6 a 7:30 p.m.

JUEVES 14 DE MAYO

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a.m. a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
The Hope Chest - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 615541 a 4 p.m.
Delavan Food Pantry203 W 4th St., Delavan, IL 617348:30 a 10:
30 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618 a.m. a 4 p.m.
Temba Food Pantry14940 Old Colonial Rd., Bloomington, IL 617054:30 a 6:30 p.m.
Worn Again Too104 E Main, Heyworth, IL 6174510 a.m. a 7 p.m.
Lincoln Logan Food Pantry125 N Logan, Lincoln, IL 626562 a 4 p.m.
Salvation Army 360 Life Center Food Pantry176 S 1st Ave, Canton, IL 615202 a 6:30 p.m.

En caso consideres que estos puntos de entrega están lejanos de tu domicilio, ingresa al portal de y, con solo colocar tu dirección o código postal, te arrojará las ubicaciones para pedir alimentos gratis.

¿Es necesario estar desempleado para recibir alimentos en Illinois?

En su portal, Northern Illinois Food Bank precisó que ciertos bancos de alimentos pueden establecer criterios de elegibilidad. Si bien no se requiere una referencia de los ingresos económicos, se puede pedir al solicitante una identificación y un comprobante de domicilio.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC