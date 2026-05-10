El estado de Illinois se prepara para una importante serie de jornadas comunitarias diseñadas para brindar un alivio a decenas de familias que más lo necesitan. Desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de mayo, se habilitarán distintos puntos de entrega donde se donarán alimentos gratis. Si necesitas dichos productos o conoces a una persona que realmente se beneficiará de esta iniciativa, te revelaré todos los detalles en los siguientes párrafos.
Ante el alto costo de vida que se está registrando en distintos puntos del país, los habitantes están reduciendo sus gastos para evitar cualquier deuda o apuro económico antes finalizar el mes. Por esa razón, no dudarían en aprovechar un beneficio que les permita ahorrar considerablemente.
Para dichas jornadas, Northern Illinois Food Bank se encargará de que este acto solidario llegue a gran parte de la población, ya que mantiene una alianza con más de 900 bancos de alimentos, mercados ambulantes y comedores sociales.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 11 al 14 de mayo
LUNES 11 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a.m. a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|West Mark Food Pantry
|1420 W. Moss, Peoria, IL 61606
|9 a 11 a.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Bartonville Christian Church
|4900 Pfeiffer Road, Bartonville, IL 61607
|1 a 3 p.m.
|Redeemer Lutheran
|6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614
|1 a 3 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8 a.m. a 4 p.m.
MARTES 12 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave, Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a.m. a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Manna From Heaven
|607 S. Western, Peoria, IL 61605
|11 a.m. a 1 p.m.
|Pilgrim’s Progress Food Pantry
|3033 W Marquette, Peoria, IL 61605
|3 a 5 p.m.
|The Hope Chest - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|10 a.m. a 1 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8 a.m. a 4 p.m.
|Eastview Christian Church Food Pantry
|1500 Airport Road, Normal, IL 61761
|1 a 3 p.m. y 6 a 7:30 p.m.
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 7 p.m.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m. y 3 a 6 p.m.
|Mt. Zion Baptist Church
|304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 61605
|1 a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8 a.m. a 4 p.m.
|Mt Pisgah Food Pantry
|801 West Market Street, Bloomington, IL 61701
|4:30 a 6 p.m.
|Salvation Army-Bloomington
|611 W Washington Street, Bloomington, IL 61701
|9 a.m. a 2:30 p.m.
|Eastview Christian Church Food Pantry
|1500 Airport Road, Normal, IL 61761
|1 a 3 p.m. y 6 a 7:30 p.m.
JUEVES 14 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a.m. a 11:30 a.m. y 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|The Hope Chest - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|1 a 4 p.m.
|Delavan Food Pantry
|203 W 4th St., Delavan, IL 61734
|8:30 a 10:
30 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8 a.m. a 4 p.m.
|Temba Food Pantry
|14940 Old Colonial Rd., Bloomington, IL 61705
|4:30 a 6:30 p.m.
|Worn Again Too
|104 E Main, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 7 p.m.
|Lincoln Logan Food Pantry
|125 N Logan, Lincoln, IL 62656
|2 a 4 p.m.
|Salvation Army 360 Life Center Food Pantry
|176 S 1st Ave, Canton, IL 61520
|2 a 6:30 p.m.
En caso consideres que estos puntos de entrega están lejanos de tu domicilio, ingresa al portal de Northern Illinois Food Bank y, con solo colocar tu dirección o código postal, te arrojará las ubicaciones para pedir alimentos gratis.
¿Es necesario estar desempleado para recibir alimentos en Illinois?
En su portal, Northern Illinois Food Bank precisó que ciertos bancos de alimentos pueden establecer criterios de elegibilidad. Si bien no se requiere una referencia de los ingresos económicos, se puede pedir al solicitante una identificación y un comprobante de domicilio.
