Illinois ha dado un paso importante al convertirse en el primero estado de Estados Unidos en aprobar la licencia de conducir digital. Aunque uno de sus beneficios es ofrecer la comodidad de no portar dicho documento en la cartera, es crucial conocer cómo y en qué lugares se podrá usar. En esta nota, te revelaré los detalles completos.

Este cambio sitúa a dicho estado a la vanguardia en la implementación de la tecnología en identificaciones digitales, una tendencia que está creciendo exponencialmente en el país norteamericano.

Según lo expuesto por Governing, Illinois “se convierte en el más grande del país en ofrecer IDs móviles a sus residentes mediante Apple Wallet de iPhone”. Esto permite facilitar a sus residentes, ya que realizarán trámites con mayor rapidez y privacidad.

La licencia de conducir estará disponible, por el momento, en Apple Wallet. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo funciona la licencia de conducir digital en Illinois

Esta nueva identificación digital funciona de una manera que no resultará complicada para el usuario. Primero, la persona escaneará su licencia física con su iPhone y completará una breva autenticación facial. Este proceso está directamente relacionado a una verificación biométrica.

Cuando los datos son revisados y aprobados por el estado, se activará inmediatamente en Apple Wallet. De esa manera, podrás usar esta credencial con Face ID o Touch ID. Lo llamativo es que solo se compartirá información necesaria.

Dónde se puede usar la licencia de conducir digital en Illinois

La identificación digital ya está disponible en más de 250 puntos de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), incluyendo aeropuertos y en algunos establecimientos comerciales. Si bien este método digital es compatible, por el momento, con Apple Wallet, se espera que próximamente esté disponible en Google Wallet y Samsumg Wallet.

Es una forma más sencilla para poder identificarte ante las autoridades policiales. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Illinois se despide de las licencias de conducir físicas?

Si bien se trata de una apuesta innovadora en el estado de Illinois, la licencia física aún seguirá vigente, pero dependerá netamente del usuario, ya que pueda optar por la credencial digital. Para muchas personas, este documento visible en Apple Wallet suele ser una buena iniciativa, ya que así se reduce el riesgo de pérdidas o robos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!