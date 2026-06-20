Manejar por calles y carreteras exige mucha atención, porque lo último que quieres es provocar un accidente. Pero, ¿cuánto te fijas realmente a tu alrededor antes de abrir la puerta al bajar del auto, sobre todo si estacionas cerca del carril por donde van bicicletas o motocicletas? En cuestión de segundos, un ciclista, alguien en patineta o incluso un peatón puede aparecer en tu punto ciego y llevarse un portazo con consecuencias graves. Ante ese riesgo, Illinois empezó a insistir en que los conductores adopten una forma distinta y más segura de abrir la puerta, conocida como técnica “Dutch Reach”. ¿Qué implica exactamente y cómo se relaciona con las normas del estado? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

De hábito a recomendación oficial: por qué Illinois pide a los conductores usar el “Dutch Reach” (Foto: Magnific)

¿EN QUÉ CONSISTE LA TÉCNICA “DUTCH REACH”?

“Dutch Reach” es una técnica para abrir la puerta del auto de forma más segura y evitar golpear a ciclistas o peatones que pasan cerca. Consiste en usar la mano más alejada de la puerta (por ejemplo, la derecha si vas en el asiento del conductor) para tirar de la manija. Al hacerlo, el cuerpo se gira automáticamente, lo que te obliga a mirar hacia atrás y revisar el espejo y el ángulo muerto antes de abrir.

Esa pequeña rotación aumenta el campo de visión y reduce el riesgo de “dooring”; es decir, de abrir la puerta directamente en la trayectoria de una bicicleta u otro usuario vulnerable de la vía.

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, publicó un clip de 30 segundos en su cuenta de X para anunciar la campaña de concientización denominada “Dutch Reach”, con el objetivo principal de prevenir accidentes.

Reach right to save lives. The Dutch Reach uses your far hand to open your car door, forcing you to pivot and check for oncoming cyclists. 🚴 It’s simple. It’s common sense. Let’s keep each other safe this summer! @bikelaneuprise pic.twitter.com/SpXzVDUyeO — Secretary Alexi Giannoulias (@ILSecOfState) June 15, 2026

¿QUÉ DICE LA LEY EN ILLINOIS?

Desde 2018, Illinois incorporó el “Dutch Reach” en su manual de tránsito (Rules of the Road) y en las preguntas del examen de licencia de conducir, como método recomendado de seguridad para evitar choques con ciclistas (“dooring”).

La legislación estatal exige que conductores y pasajeros se aseguren, antes de abrir la puerta, de que es seguro hacerlo y de que no se invadirá la trayectoria de ciclistas, motocicletas, patinetes u otros usuarios de la vía.

Aunque esta técnica se promueve mediante campañas del Secretario de Estado, forma parte de una política de educación y concientización más que de una obligación penal específica.

¿Qué consecuencias legales hay si alguien provoca un accidente?

Si al abrir la puerta sin mirar se provoca un accidente con un ciclista o peatón, la persona puede ser sancionada con multa por violar las normas de tránsito y, además, enfrentar responsabilidad civil por los daños causados (gastos médicos, daños materiales, etcétera). En casos graves, puede haber consecuencias penales si se demuestra negligencia grave.

Usar el Dutch Reach es la forma recomendada por el estado para cumplir con ese deber de cuidado y reducir el riesgo de multas, responsabilidad civil o cargos si se hiere a un ciclista o peatón.

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