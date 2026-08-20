Descubre en qué horarios puedes acceder a alimentos gratis en distintos puntos de illinois. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Descubre en qué horarios puedes acceder a alimentos gratis en distintos puntos de illinois. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Diversas organizaciones comunitarias están coordinando fechas especiales para a los residentes de Illinois para este cierre de semana. Esta ayuda tiene un propósito: aliviar los gastos del hogar. En este artículo informativo te brindaré los detalles completos sobre los puntos de entrega, los horarios exactos y otros detalles sumamente importantes.

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Mensualmente, las familias del estado mencionado presentan dificultades económicas para solventar los gastos que presentan. Dicha situación los conlleva a trabajar horas extras o prestar sus servicios a dos centros de labores.

Ante esa realidad, las despensas de Illinois quieren brindar calma a los hogares con la entrega de productos nutritivos. Con esta ayuda, los interesados podrán ahorrar más dinero.

En caso el interesado se anime a visitar una de estas despensas disponibles, es posible que reciba productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan enlatados, frutas, verduras, proteínas, cereales, lácteos, entre otros.

Las familias interesadas pueden acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Las familias interesadas pueden acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 21 al 23 de agosto

  • Viernes 21 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHOGAR
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a.m. a 11 a.m.
Redeemer Lutheran6801 N Allen Road, Peoria, IL 616149 a 11 a.m.
School Street Food Pantry211 N School Street, Normal, IL 617614 a 6 p.m.
  • Sábado 22 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHOGAR
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Community Harvest1901 S Fourth Ave., Morton, IL 6155010 a.m. a 12 p.m.
East Bluff Community Center512 East Kansas St., Peoria, IL 616038:30 a.m. a 12 p.m.
Anglican Charities7561 W Lancaster, Bartonville, IL 616079 a 11 a.m.
The Pantry2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 6170410 a.m. a 12 p.m.
  • Domingo 23 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHOGAR
St. John’s Breadline430 N. 5th St., Springfield, IL 6270210:30 a.m. a 1:30 p.m.
Beardstown Food Pantry121 E 2nd Street, Beardstown, IL 626181 a 3 p.m.
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road,Champaign, IL 61820 1 a 3 p.m.
Wesley’s Table Food Pantry500 N. Cleveland Avenue, Bradley, IL 609151 a 3 p.m.

¿No ubicaste una despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte; el sistema de te brindan las opciones más favorables para ti con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal.

Una ayuda que pretende beneficiar a cientas de familias que residen en el estado de Illinois. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Una ayuda que pretende beneficiar a cientas de familias que residen en el estado de Illinois. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿Los interesados pueden visitar la despensa más de una vez al mes?

Según información de Northern Illinois Food Bank, aunque ciertos bancos de alimentos limitan la frecuencia de las visitas según su inventario y la alta demandas, los residentes pueden acudir a distintas instituciones a lo largo del presente mes para cubrir sus necesidades.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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