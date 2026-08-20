Diversas organizaciones comunitarias están coordinando fechas especiales para entregar alimentos gratis a los residentes de Illinois para este cierre de semana. Esta ayuda tiene un propósito: aliviar los gastos del hogar. En este artículo informativo te brindaré los detalles completos sobre los puntos de entrega, los horarios exactos y otros detalles sumamente importantes.

Mensualmente, las familias del estado mencionado presentan dificultades económicas para solventar los gastos que presentan. Dicha situación los conlleva a trabajar horas extras o prestar sus servicios a dos centros de labores.

Ante esa realidad, las despensas de Illinois quieren brindar calma a los hogares con la entrega de productos nutritivos. Con esta ayuda, los interesados podrán ahorrar más dinero.

En caso el interesado se anime a visitar una de estas despensas disponibles, es posible que reciba productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan enlatados, frutas, verduras, proteínas, cereales, lácteos, entre otros.

Las familias interesadas pueden acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 21 al 23 de agosto

Viernes 21 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HOGAR DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. Sophia’s Kitchen 105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m. St. Vincent Depaul Pekin 706 Court St., Pekin, IL 61554 8:30 a.m. a 11 a.m. Redeemer Lutheran 6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614 9 a 11 a.m. School Street Food Pantry 211 N School Street, Normal, IL 61761 4 a 6 p.m.

Sábado 22 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HOGAR DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. Community Harvest 1901 S Fourth Ave., Morton, IL 61550 10 a.m. a 12 p.m. East Bluff Community Center 512 East Kansas St., Peoria, IL 61603 8:30 a.m. a 12 p.m. Anglican Charities 7561 W Lancaster, Bartonville, IL 61607 9 a 11 a.m. The Pantry 2812 Tractor Lane, Bloomington, IL 61704 10 a.m. a 12 p.m.

Domingo 23 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HOGAR St. John’s Breadline 430 N. 5th St., Springfield, IL 62702 10:30 a.m. a 1:30 p.m. Beardstown Food Pantry 121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618 1 a 3 p.m. Friends of Champaign County 201 W Kenyon Road,Champaign, IL 61820 1 a 3 p.m. Wesley’s Table Food Pantry 500 N. Cleveland Avenue, Bradley, IL 60915 1 a 3 p.m.

¿No ubicaste una despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte; el sistema de Northern Illinois Food Bank te brindan las opciones más favorables para ti con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal.

Una ayuda que pretende beneficiar a cientas de familias que residen en el estado de Illinois. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿Los interesados pueden visitar la despensa más de una vez al mes?

Según información de Northern Illinois Food Bank, aunque ciertos bancos de alimentos limitan la frecuencia de las visitas según su inventario y la alta demandas, los residentes pueden acudir a distintas instituciones a lo largo del presente mes para cubrir sus necesidades.

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