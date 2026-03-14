Illinois y Wisconsin se preparan para enfrentar un desafío climático considerable este fin de semana. Una tormenta invernal avanza sobre ambos estados, amenazando con transformar el paisaje en un escenario de condiciones meteorológicas extremas. Por esta razón, las autoridades han emitido advertencias con la finalidad de que los habitantes puedan tomar sus precauciones durante el domingo 15 y lunes 16 de marzo. En esta nota te revelaré cómo se desarrollará este fenómeno y qué precauciones debes seguir para que estés protegido.

La advertencia ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional del país (NWS, por sus siglas en inglés). Las condiciones climáticas que se prevén para ambos días pueden ocasionar complicaciones en los traslados vehiculares y las actividades al aire libre.

Condiciones meteorológicas que se presentarán en Illinois y Wisconsin este domingo 15 y lunes 16 de marzo

ILLINOIS

El NWS ha emitido una vigilancia por este fenómeno que afectará a los condados de Winnebago, Boone, Ogle y Lee, la cual entrará en vigor este domingo 15 por la noche y se mantendrá activa hasta la noche del lunes 16 de marzo.

Se pronostica la caída de varios centímetros de nieve en estas áreas, acompañada de ráfagas de viento que generarían ventiscas. Estas condiciones complicarían en tránsito matutino del lunes, ya que reducirían la visibilidad y crearía superficies resbaladizas.

Respecto al área de Chicago, los habitantes podrían resultar afectados por tormentas eléctricas severas en horas de la noche del domingo; además, no se descarta la presencia de ráfagas de viento y granizo pequeño.

Cuando la dirección del viento cambia hacia el norte, Chicago experimentará un marcado descenso térmico que dejará máximas de 20 °F para este lunes 16 de marzo, jornada en la que se prevé la caída de nieve en toda el área.

Se espera que el área de Chicago registre tormentas eléctricas durante la noche del domingo 15 de marzo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

WISCONSIN

De acuerdo al NWS, el sur de Wisconsin, incluyendo el condado de Kenosha, estará bajo vigilancia desde la tarde del domingo 15 hasta la noche del lunes 16 de marzo.

Los pronósticos de la agencia revelan que la zona anteriormente mencionada podría experimentar la caída de nieve a partir de la noche de este sábado 14 de marzo, con estimaciones que sitúan la acumulación total entre 1 y 3 pulgadas.

Posteriormente, se espera que las precipitaciones cambien de forma durante el domingo, pasando de lluvia durante la mañana y tarde a convertirse nuevamente en nieve. Al finalizar el fenómeno el lunes por la noche, se estima que el sur de Wisconsin acumule entre 5 y 9 pulgadas de nieve.

El reporte añade la presencia de fuertes vientos, con velocidades superiores a las 40 mph. Estas provocarán ventiscas y acumulación de nieve.

Ciertos sectores de Wisconsin registrarían ligeras acumulaciones de nieve para este cierre de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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